Koeman overwoog tactische verandering niet: "Maar ik had twijfels"

Het Nederlands elftal begint zondagavond ongewijzigd aan de finale van de Nations League tegen Portugal.

Ronald Koeman kiest voor dezelfde elf namen als afgelopen donderdag tijdens de halve finale tegen Engeland (3-1 overwinning na verlenging). De bondscoach twijfelde naar eigen zeggen alleen over de fitheid van zijn spelers.



"Ik had twijfels. Ik moest eerst zien hoe iedereen er fysiek opstond", vertelt Koeman voorafgaand aan het duel in het Estádio do Dragão in Porto in gesprek met de NOS . Een tactische wijziging heeft Koeman niet overwogen. "Als iedereen er fysiek goed op zou staan, zou ik met dezelfde elf beginnen", zo geeft de oefenmeester aan.



De wordt bij Oranje serieus genomen. "Het gaat om een prijs, misschien niet de allerbelangrijkste, maar wel een bevestiging dat we op de goede weg zijn", vervolgt Koeman. "We zullen wel veel aan de bal zijn en proberen tussen de linies te spelen. Dat is niet makkelijk, want Portugal is doorgaans geen ploeg die druk zet of een tegenstander vastzet."



De bondscoach is beducht voor de kwaliteiten van met name Cristiano Ronaldo. "Hun kracht ligt bij Ronaldo, maar daar komt ook ruimte te liggen. Hij is een geweldige aanvaller natuurlijk. Een speler die altijd het verschil kan maken", besluit hij.