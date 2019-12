Kluivert lijkt in Marca te sneren naar toekomstig miljonair Xavi Simons

Patrick Kluivert is niet blij met jeugdspelers die Barcelona verlaten voordat ze nog aan het eerste elftal hebben geroken.

Xavi Simons is een van de spelers die La Masia recentelijk achter zich liet: afgelopen zomer trok de zestienjarige Nederlander naar Paris Saint-Germain. Spelers als Joel López, Adrián Bernabé en Jordi Mboula deden sinds 2018 hetzelfde, met overstappen naar respectievelijk , en . Kluivert is bang dat jeugdspelers zich te makkelijk laten verleiden door kapitaalkrachtige clubs.

"De jongens van La Masia hebben de beste trainingen ter wereld", betoogt Kluivert in gesprek met Marca . Het is volgens de voormalig Oranje-international niet slim om 'puur vanwege het geld' de jeugdopleiding van te verlaten. "Zeker niet als ze vijftien of zestien jaar zijn en hun eerste profcontract kunnen gaan tekenen. Er zijn andere grote clubs die je meer geld kunnen bieden, maar Barcelona is de beste club om je tot aan je achttiende te ontwikkelen. We helpen ze niet alleen om te groeien als voetballer, maar ook om te groeien als mens. We leren ze de belangrijke waarden in het leven."

Toch kan Barcelona niet iedere speler ervan overtuigen om bij de club te blijven, zo heeft hij gemerkt. "Soms hechten de mensen om een speler heen meer waarde aan geld dan aan zijn perspectief als voetballer. En voor ons is een speler en zijn perspectief bij de club het allerbelangrijkste", benadrukt Kluivert, die aangeeft dat hij meestal openstaat voor spelers die na verloop van tijd toch willen terugkeren. Opnieuw wordt Simons niet bij naam genoemd, maar de vraag van Marca refereert mogelijk aan recente berichtgeving van Cadena SER : het radiostation suggereerde dat Simons last heeft van het 'Neymar-syndroom' en wel oren heeft naar een terugkeer in Barcelona.

Het Nederlandse toptalent is volgens de berichtgeving niet per se ongelukkig bij , maar voelde zich simpelweg beter op zijn plek bij Barcelona, waar hij vanaf 2010 negen jaar in de jeugdopleiding speelde. Hij gold jarenlang als een van de grootste beloften van La Masia en speelt inmiddels voor PSG Onder-19. "We hebben een jongen gehad die vertrok omdat hij heel klein was. Hij kwam later terug bij Barcelona en dat was prima", aldus Kluivert. "Maar het is een andere zaak als je weggaat voor het geld. De deur is dan niet volledig gesloten, maar staat dan op een kier. Als je voor het geld gaat, betekent het dat je geen respect hebt voor de club die jou wil helpen om te groeien."

Kluivert noemt geen spelers bij naam, maar lijkt niet blij met het vertrek van Simons. In de zomer schreef Le Parisien dat de jonge middenvelder naar Parijs is gelokt met een torenhoog salaris. Simons zette bij PSG zijn handtekening onder een driejarig contract. Hij verdient naar verluidt een miljoen euro bruto per jaar, wat betekent dat hij na aftrek van de belastingen ruim 500.000 euro per annum opstrijkt. Barcelona bood Simons tijdens de onderhandelingen over een langer verblijf een ‘speciale behandeling’ aan, maar zijn entourage kwam vervolgens op de proppen met de lucratieve aanbieding van PSG. Barcelona liet direct weten dat het onmogelijk was om een dergelijk bedrag aan te bieden, daar andere getalenteerde spelers ook niet zo'n salaris krijgen.

Kluivert is dan ook blij dat Barcelona er wel in slaagde om Ansu Fati, destijds een leeftijdsgenoot van Simons, binnenboord te houden. De inmiddels zeventienjarige aanvaller maakte dit seizoen zijn profdebuut voor de club en noteerde al elf officiële optredens. Vergeleken met de eerste weken van het seizoen heeft de aanvaller nu minder speeltijd: in de afgelopen twee competitiewedstrijden bleef hij op de bank. Kluivert benadrukt dat het talent niet hoeft te wanhopen. "Ansu is nog heel jong en heeft veel kwaliteiten. Hij heeft al gespeeld in een paar belangrijke wedstrijden. Maar als hij niet met regelmaat in actie kan komen, kan hij altijd nog met de B-ploeg spelen. Dat zou heel goed zijn voor hem, want spelen bij het eerste elftal vereist wedstrijdritme."

"Neymar is niet gekomen", reageert Kluivert op de vraag of het perspectief op speeltijd voor Fati nog verder zou afnemen, mocht Neymar terugkeren. De aanvaller van Paris Saint-Germain wordt voortdurend in verband gebracht met een terugkeer in het Camp Nou, maar concreet lijkt de interesse nu niet. "Degene die er nu is, is Ansu Fati. Een heel sterke jongen, die hard werkt, een goed stel hersens heeft en van wie ik enorm houd. Neymar zit bij Paris Saint-Germain en Ansu is hier." Fati is een product van La Masia en werd woensdag een nieuw contract beloond voor zijn ontwikkeling. "Voor mij is La Masia de beste leerschool ter wereld", zei hij bij zijn contractondertekening.

Tot slot gaat Kluivert in op de ontwikkeling van Frenkie de Jong bij Barcelona. De middenvelder kwam voor maximaal 86 miljoen euro over van en is haast niet meer weg te denken uit de basisopstelling van Ernesto Valverde. Kluivert bracht in de zomer een positief advies uit over zijn landgenoot aan de bestuurders van Barcelona, zo vertelt hij. "Ik heb ze verteld dat hij veel kan toevoegen aan de ploeg. En dat is precies wat hij nu bewijst. Hij kan nog steeds meer bieden, want dit is pas zijn eerste jaar. Daarin moet je je altijd aanpassen, zeker bij zo'n grote club met zoveel sterren. Hij is fantastisch. Ik ben er niet door verrast."