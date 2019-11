Keisuke Honda keert definitief terug in Eredivisie

Keisuke Honda keert definitief aan de slag bij Vitesse, zo melden de Arnhemmers woensdagmiddag via de officiële kanalen.

De Japanner trainde sinds vorige week al mee met de club van trainer Leonid Slutsky en heeft nu een contract tot het einde van het seizoen getekend. De verwachting is dat Honda, die in afwachting is van een werkvergunning, na de aankomende interlandperiode officieel aansluit bij zijn nieuwe club.

"Het is een tijd geleden dat ik in Nederland heb gevoetbald", reageert Honda op zijn terugkeer in de . "Hopelijk herinneren de voetballiefhebbers in Nederland mij nog. Ik ga er hoe dan ook alles aan doen om indruk te maken op de velden."

"Ik wil belangrijk zijn voor het team en kijk er naar uit om in het stadion en voor de supporters te spelen. Ook is het een leuke bijkomstigheid dat ik, na , opnieuw in het geel-zwart mag spelen."

"Ik ben blij dat we op deze manier en ook nog voor de winterstop de diverse blessures kunnen opvangen", verwijst technisch directeur Mo Allach naar de blessures van aanvallers Charly Musonda en Oussama Tannane.

"De carrière van Keisuke spreekt voor zich. Hopelijk laat hij opnieuw zijn kwaliteiten zien in de Eredivisie." Honda, die via Twitter solliciteerde bij en , zat zonder club na zijn vertrek bij Melbourne Victory. Hij blijft overigens wel als bondscoach verbonden aan Cambodja.

Slutsky, die Honda kent van hun gezamenlijke periode bij CSKA Moskou, is blij met de komst van de routinier naar . "Honda brengt specifieke kwaliteiten mee. Hij kan zo instappen. Hij kan op alle posities op het middenveld uit de voeten."

"Ik zie een rol voor hem centraal, maar is ook een optie op rechts. Daar is Oussama Tannane immers weggevallen (vanwege een knieblessure, red.). Hij wil naar de Olympische Spelen van Tokio. Dat is zijn grote doel", aldus Slutsky in gesprek met het Algemeen Dagblad.