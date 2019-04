Gullit kritisch na ontluisterend optreden: "Je moet beslissingen nemen!"

Manchester United verloor woensdagavond met 0-2 van Manchester City en leed zo alweer de zevende nederlaag in de laatste negen duels.

Ruud Gullit analyseerde de wedstrijd voor Ziggo Sport en is na afloop kritisch op Ole Gunnar Solskjaer.



Gullit verwijt de Noorse manager van een passieve houding. "De honeymoon periode is afgelopen. Je hebt getekend, nu ga je ervoor, nu moet je beslissingen nemen! Vandaag was zo'n moment waarop die beslissingen had moeten nemen", vertelt de oud-international van het .



Manchester United was nagenoeg de gehele wedstrijd de onderliggende partij. scoorde weliswaar pas na rust, maar volgens Gullit had Solskjaer al veel eerder moet ingrijpen. "Wij konden zien dat het verkeerd liep en op dat moment moet je al gaan nadenken over wat je kunt doen om het spel van de tegenstander te ontregelen. Vervolgens krijg je een doelpunt tegen en doe je nog steeds niets! Daarna krijg je er nog een om je oren."



De stadsderby eindigde door doelpunten van Bernardo Silva en Leroy Sané uiteindelijk in een 0-2 overwinning voor Manchester City, dat de koppositie weer heeft overgenomen van en met nog drie speelrondes voor de boeg één punt meer heeft dan de achterovlger. Manchester United blijft steken op een zesde plaats en ziet de vierde plek steeds verder uit zicht raken: heeft drie punten meer, terwijl ook de manschappen van Solskjaer nog altijd voorblijft.