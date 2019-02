Firmino vraagteken voor Liverpool-clash tegen Bayern

Liverpool staat dinsdag in de Champions League tegenover Bayern München en het is nog niet duidelijk of Roberto Firmino er dan bij is.

De Braziliaanse aanvaller heeft griep en hij miste daardoor maandag de training van The Reds. Liverpool hoopt uiteraard dat Firmino op tijd fit is, maar vooralsnog staat er achter zijn naam een groot vraagteken. Het meespelen van Dejan Lovren is ook zeer twijfelachtig. Hij kwam sinds begin januari al niet meer in actie vanwege een blessure.



Manager Jürgen Klopp kan dinsdag op Anfield sowieso al niet beschikken over Joe Gomez en de geschorste Virgil van Dijk. Het centrum van de defensie zal daardoor waarschijnlijk worden gevormd door Joël Matip en Fabinho. Voorin zit Klopp ruimer in de opties, want Mohamed Salah, Sadio Mané, Divock Origi en Daniel Sturridge zijn allen fit.



In Naby Keita heeft de Engelse titelkandidaat een speler die vorig jaar nog in de Bundesliga speelde en die Bayern dus goed kent. "Maar ik ben niet de enige kenner in onze groep", sprak de Guinese international. "Xherdan Shaqiri is een oud-speler van Bayern en onze manager weet natuurlijk alles over hen."



"Ik ben naar Liverpool gekomen om prijzen te winnen. In de competitie zijn we volop in de race en in de Champions League hebben we ook een goede kans." Liverpool heeft in de Premier League evenveel punten als koploper Manchester City, maar het elftal van Klopp heeft nog een wedstrijd tegoed. Bayern München staat in Duitsland twee punten achter Borussia Dortmund, dat een duel minder gespeeld heeft.