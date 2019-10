Europa als reddingsboei: recordaankoop Pépé heeft het lastig bij Arsenal

De Ivoriaanse aanvaller moet donderdag tegen Standard Luik de kans krijgen in de Europa League, want in de Premier League wil het nog niet vlotten.

"Het is niet gemakkelijk geweest. Zo eerlijk moet ik zijn."

Die woorden sprak Nicolas Pépé kort na het laatste fluitsignaal op Old Trafford, waar het maandagavond opnam tegen .

De vleugelaanvaller sprak met Franse media over zijn eerste weken in de Premier League, waar niemand bij Arsenal met zo veel gejuich werd ontvangen sinds Mesut Özil in 2013 overstapte van naar de Londenaren.

Ook voor Pépé was de ontvangst geweldig te noemen, maar twee maanden later is het een veelgehoorde mening dat Arsenal veel te veel geld heeft betaald aan , dat 80 miljoen euro toucheerde voor de dribbelaar.

"Zijn lichaamstaal is niet goed", stelde Roy Keane na de 1-1 tegen Manchester United. "We verzinnen vaak excuses voor spelers zoals dat ze moeten wennen bij een club, maar Pépé moet simpelweg meer leveren na zo'n transfersom."

"Zijn werkethos is matig, ik zie geen topkwaliteit en geen afronding... en dan is er nog zijn lichaamstaal. Hij lijkt er niet klaar voor om het gevecht aan te gaan."

Pépé werd twintig minuten voor het einde vervangen door Reiss Nelson nadat hij wederom het verschil niet kon maken in de voorhoede die verder bestond uit Pierre-Emerick Aubameyang en de 18-jarige Bukayo Saka.

Waar de jonge Saka wederom naam voor zichzelf maakte met een assist op de alweer scorende Aubameyang, had Pépé moeite om enige impact te hebben op de wedstrijd.

"Het lijkt erop dat Arsenal een diamant heeft gevonden met Saka", sprak Martin Keown na afloop. "Hij zag eruit als de vleugelaanvaller van 80 miljoen euro die de show stal, niet Pépé."

Iedereen kon zien dat de Ivoriaan het lastig had. Er was hoop dat Pépé vertrouwen zou putten uit zijn benutte strafschop van een week eerder tegen Aston Villa, maar hij straalde het niet uit in de stromende regen van Manchester.

Statistieken van Opta wijzen uit dat Pépé slechts twee keer probeerde om een tegenstander voorbij te dribbelen. Dat is acht keer minder dan de tien pogingen op Anfield, waar hij in augustus debuteerde tegen en de verdediging voor veel problemen stelde.

Tegen maakte hij zelfs zes dribbels in één helft tijd, maar sindsdien werd het rap minder. Alles wijst er dus op dat hij minder en minder vertrouwen in zichzelf heeft. Zodra hij de bal kreeg tegen United, zocht hij direct naar een manier om hem af te geven in plaats van zelf voor gevaar te zorgen.

"Mijn zelfvertrouwen moet terugkomen", geeft Pépé toe. "Mijn statistieken zijn minder goed dan anders. Het is niet hetzelfde als bij Lille of hoe ik eerder dit seizoen tegen Liverpool voor de dag kwam."

Precies daarom zou hij een basisplaats moeten krijgen als Arsenal het in de opneemt tegen . Idealiter geeft Unai Emery veel sterren rust in de groepsfase, zoals hij ook deed bij de 3-0 zege op van vorige maand.

Pépé zat toen ook op de bank, terwijl Saka en Nelson het samen met Aubameyang mochten laten zien in de voorhoede. Maar gezien de huidige vorm van Saka, heeft Emery er meer aan om hem rust te geven voor de competitiewedstrijd tegen op zondag.

Speeltijd zal Pépé goed doen. Hij gaat door een lastige aanpassingsperiode en hoe sneller hij gewend raakt aan zijn nieuwe omgeving, hoe beter het is voor Arsenal, dat niet voor niets zeer diep in de buidel tastte voor de watervlugge buitenspeler.

Kwaliteiten heeft hij onmiskenbaar. Vorig seizoen maakte Pépé 23 goals voor Lille en we zagen flitsen van zijn brille tijdens zijn eerste weken bij the Gunners, waar hij met heerlijke passeerbewegingen zelfs Virgil van Dijk te kijk wist te zetten.

Sindsdien is het vertrouwen in eigen kunnen echter gekelderd en een goede wedstrijd kan hem precies het zetje geven wat hij nodig heeft. "Ik ben niet erg bezorgd. Andere mensen maken zich misschien wel zorgen om mijn cijfers, maar ik niet."

"Ik moet gewoon blijven werken, want het niveau is anders en ook de taal is wennen. Het is een nieuwe taal voor me en ik moet me zo snel mogelijk aanpassen", benadrukt de in ieder geval naar de buitenwereld toe strijdlustige Pépé.

Het lijdt geen twijfel dat het qua niveau een flinke stap voorwaarts is van de naar de Premier League. Pépé heeft er zichtbaar last van en daarom is het belangrijk dat hij veel kan spelen.

Het moet ook worden opgemerkt dat hij laat aansloot in de voorbereiding. Hij vloog rechtstreeks vanaf zijn vakantieadres naar Arsenal om in de laatste week voor het nieuwe seizoen te tekenen. Hij heeft dus een stuk minder tijd gehad om fit te worden dan zijn ploeggenoten.

Sindsdien doet hij zijn best om aan te haken, maar Arsenal kan het zich niet blijven veroorloven om een speler uit vorm op te stellen, want Aubameyang kan het niet voor altijd in zijn eentje blijven doen zolang Alexandre Lacazette geblesseerd is.

De Gabonees is echter in een geweldige vorm. Zijn goal op Old Trafford was zijn zevende in de eerste zeven competitiewedstrijden. Daarmee is hij de eerste speler van Arsenal die dat aantal haalde sinds Dennis Bergkamp in 1997/98.

In totaal scoorde Aubameyang veertien keer in zijn laatste veertien Premier League-duels. Arsenal won dit seizoen drie keer en hij was er steeds verantwoordelijk voor, terwijl hij ook de gelijkmaker aantekende tegen Spurs, United en .

Geen enkele ploeg is zo afhankelijk van een speler als Arsenal, nu Lacazette al sinds het begin van het seizoen wordt geplaagd door kleine blessures. Pépé werd gehaald om het tweetal te onderstuenen, maar de 24-jarige heeft nog te veel last van zijn prijskaartje.

Het label van 80 miljoen euro hangt met de wedstrijd zwaarder om zijn nek, maar trainer Emery roept op om geduldig te blijven. "We moeten hem de tijd geven. Hij weet nu hoe lastig de Premier League is en hoe zwaar het is om te spelen tegen teams als Manchester United."

"Pépé heeft minuten en vertrouwen nodig", concludeert ook de Spaanse keuzeheer. En die minuten moeten er donderdag al komen tegen Standard Luik. Voor Arsenal en vooral voor Pépé zelf.