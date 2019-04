De Jong geeft toe: "Ik heb over dat scenario nagedacht"

Ajax kan in de finale van de Champions League tegenover Barcelona komen te staan, de nieuwe club van Frenkie de Jong, als Tottenham wordt verslagen.

"Ik heb over dat scenario nagedacht", geeft De Jong toe in gesprek met FourFourTwo. neemt het in de andere halve finale van de op tegen . "Dat zou heel speciaal zijn, maar tegelijkertijd maakt het mij niet uit tegen wie we spelen. Zolang ik nog speler van ben, wil ik dat Ajax wint. Ik zou er ook geen problemen mee hebben om Barcelona uit het toernooi te knikkeren, zoals we met hebben gedaan."



Voor De Jong is de omgeving van Barcelona niet onbekend, aangezien hij vroeger geregeld op vakantie ging aan de Spaanse kust. "Die vakanties waren geweldig. Er lagen drie voetbalvelden op de camping en in de avond werden daar voetbaltoernooien georganiseerd. Ik weet nog dat we een keer een stadiontour deden in het Camp Nou, dat was ongelofelijk. Als je beneden staat en dan opkijkt tegen die steile tribunes: wow."



"We zijn tijdens de zomervakantie ook ooit eens naar een oefenwedstrijd van Barcelona geweest. Ik weet nog dat Ronaldinho meedeed en dat ik het geweldig vond om hem live te zien spelen", herinnert De Jong zich. Ajax neemt het op 30 april in de halve finale van de Champions League eerst in Londen op tegen , waarna een week later de return in Amsterdam op het programma staat. Barcelona begint daarentegen eerst thuis aan het tweeluik met Liverpool.