'Club Brugge houdt voet bij stuk en slaat bod van 25 miljoen euro af'

Club Brugge weigert Wesley aan Guangzhou Evergrande te verkopen.

Volgens de vrijdagedite van Het Laatste Nieuws heeft de Chinese club zelfs met een bod van 25 miljoen euro bot gevangen voor de 22-jarige aanvaller uit Brazilië. Club Brugge wil, met oog op de strijd om de landstitel, elke smaakmaker behouden,

Guangzhou Evergrande is naar verluidt bereid om bij de start van de voorbereiding op een nieuw seizoen in de Super League minstens 25 miljoen euro uit te trekken. De club van coach Fabio Cannavaro biedt de bonkige spits ook een veelvoud van zijn huidige jaarsalaris, dat wordt geschat op één miljoen euro.



Zowel Club Brugge als de entourage van Wesley zijn de voorbije weken daar zeer rationeel mee omgegaan, zo klinkt het. Belangrijke krachten als Hans Vanaken, Ruud Vormer, Stefano Denswil en vooral Wesley mogen tijdens de winterstop in principe niet vertrekken. Nieuw sportief succes is de komende maanden véél belangrijker dan het binnenslepen van miljoenen.



Club Brugge verwacht dat Wesley ook komende zomer een dergelijk bedrag kan opleveren en bovendien is het aantrekken van een vervanger in januari geen makkelijke taak. Wesley zelf ambieert bovendien een mooie club in Europa en niet de stap naar China in deze fase van zijn carrière. De Braziliaan is overigens niet aan de beste periode uit zijn loopbaan bezig. In de laatste zeventien duels kwam hij drie keer tot scoren.