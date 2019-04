Bizarre suggestie Neville: "Iedereen wil Liverpool wanhopig van de titel houden"

Manchester United staat voor een loodzware periode.

De Engelse grootmacht speelt in een tijdsbestek van slechts twaalf dagen namelijk achtereenvolgens tegen , , en . Volgens clubicoon Gary Neville zal manager Ole Gunnar Solskjaer flink moeten rouleren om zijn spelers fit te houden.

speelt dinsdagavond in het Camp Nou de return tegen Barcelona in de kwartfinales van de , waarna komende zondag in de Premier League de uitwedstrijd tegen Everton op het programma staat. Volgende week woensdag wacht vervolgens op eigen veld de stadsderby tegen Manchester City, alvorens het weekend erop de thuiswedstrijd tegen directe concurrent Chelsea op de planning staat.



"Denk je dat je met deze selectie iedere wedstrijd met dezelfde ploeg kan spelen? Ze zullen prioriteiten moeten stellen en wijzigingen moeten doorvoeren", wordt Neville geciteerd door diverse Engelse media. De oud-verdediger is ervan overtuigd dat Manchester United dinsdag met zijn sterkste ploeg zal aantreden tegen Barcelona, daar de Engelsen na de 0-1 nederlaag uit de heenwedstrijd nog voldoende hebben om voor te spelen. "In de drie competitiewedstrijden die daarna echter volgen, maak je aanstaande zondag tegen Everton de grootste kans om te winnen."



Neville benadrukt dat ook het duel met Chelsea voor Manchester United cruciaal is in de strijd om een plekje bij de eerste vier. Het verschil op de ranglijst tussen beide teams is op dit moment twee punten in het voordeel van Chelsea, al heeft Manchester United nog wel een wedstrijd tegoed. "Als Manchester United van Everton en Manchester City wint, maar vervolgens verliest van Chelsea, eindigt het alsnog buiten de top vier. Mocht er zondag gewonnen worden van Everton, dan is de wedstrijd tegen Manchester City naar mijn idee het ideale moment om wijzigingen aan te brengen."



Collega-analist Jamie Carragher heeft zijn vraagtekens bij de suggestie van Neville. De stadsderby tussen Manchester United en Manchester City kan namelijk van grote invloed zijn op de Engelse titelrace, waar naast Manchester City ook nog in verwikkeld is. "Everton gaf zijn twee beste spelers al rust tegen Manchester City en dit is een helder signaal van Neville aan het adres van Solskjaer. Iedereen wil Liverpool wanhopig van de titel houden. Manchester United, Everton, zelfs Sky Sports . Maak je geen zorgen, het valt uiteindelijk vanzelf allemaal op zijn plek", aldus de oud-stopper van the Reds .