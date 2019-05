'Bel Hassani in de clinch met Padt; bom barst in spelersbus Groningen'

Op de terugweg vanuit Arnhem na de nederlaag tegen Vitesse is het uit de hand gelopen in de spelersbus van FC Groningen.

Volgens De Telegraaf is het tot een harde aanvaring gekomen tussen doelman Sergio Padt en Iliass Bel Hassani. Laatstgenoemde heeft de ex-aanvoerder 'op niet misverstane wijze' laten horen wat al geruime tijd binnen de spelersgroep leeft.

Na de uitschakeling in de play-offs om Europees voetbal liepen de gemoederen in de spelersbus hoog op. Trainer Danny Buijs moest volgens de krant tussenbeide komen in het gangpad van de bus. Na duw- en trekwerk werden de twee spelers uit elkaar gehaald. Bel Hassani wilde niet langer de schijn ophouden en zei tegen Padt in harde bewoordingen dat spelers uit de selectie het zat zijn dat de keeper achter de rug van zijn medespelers over hen 'lult' tegen algemeen directeur Hans Nijland en technisch manager Ron Jans.



'Toen Buijs tussenbeide sprong, gaf Bel Hassani hardop aan de actie van zijn coach niet te snappen, omdat diezelfde Padt er in de winterstop bij Nijland en Jans op had aangedrongen dat de trainer na een moeilijk eerste halfjaar ontslagen moest worden', zo schrijft de krant over de actie van Padt, van wie het afgelopen seizoen de aanvoerdersband werd afgenomen omdat hij in een trein een conducteur zou hebben geslagen.



De Telegraaf schrijft dat Bel Hassani pas in de winterstop aansloot bij , maar precies van de hoed en de rand weet als het gaat om wat er speelt binnen de selectie. Nadat de ploeg van Buijs werd uitgeschakeld in de strijd om Europees voetbal kwamen de frustraties er bij de betrokkennen uit. FC Groningen wilde niet op het incident reageren.