Ajax-talenten buigen het hoofd en verliezen finale Future Cup

Ajax Onder-17 is er niet in geslaagd om beslag te leggen op de tiende editie van de Future Cup.

De talenten van de Amsterdamse club moesten in de finale het hoofd buigen voor de leeftijdsgenoten van , dat in de eerste helft twee keer goed toesloeg. Na de thee bracht de spanning terug in de wedstrijd, maar Juventus hield stand op De Toekomst: 2-1.

In de beginfase moesten de talenten van Ajax al een tegenvaller incasseren. Ervin Omic produceerde een schot dat doelman Calvin Raatsie te machtig bleek, waardoor de Ajacieden een vroege achterstand moesten zien weg te werken: 1-0. Ajax kreeg kansen op de gelijkmaker, maar het was Juventus dat via Cosimo Da Garcia wederom toesloeg en de voorsprong van de Italianen verdubbelde.



In de tweede helft produceerde Ajax via een strafschop de aansluitingstreffer. Na het bekijken van de beelden besloot de scheidsrechter een penalty toe te kennen vanwege hands, waardoor Neraysho Kasanwirjo kon binnenschieten: 2-1. Ajax mocht weer hopen, zeker na het wegsturen van Michael Brentan waardoor Juventus met tien man verder moest. Ajax kon echter geen doelpunt meer maken, waardoor de Italianen na het laatste fluitsignaal mochten juichen.