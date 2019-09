Ajax scoort met paginagrote advertenties in Brazilië en Argentinië

Ajax heeft dinsdag indruk gemaakt met paginagrote advertenties in Braziliaanse en Argentijnse kranten.

Waar in de Braziliaanse sportkrant Lance! een foto van David Neres prijkt, staan Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez op de advertentie in hun geboorteland. In de tekst wordt het nieuwe -seizoen aangekondigd.

Hoi Brazilië,

Wij, Amsterdam, hebben jullie iets te zeggen.

Jullie zullen je vorig seizoen ongetwijfeld nog herinneren, toen onze jongens de wereld verbaasen door met de Ajax-filosofie te spelen. Met spelers uit de eigen jeugdopleiding en internationale talenten.

Vandaag starten we een nieuwe reis in de Champions League. Dat doen we met dezelfde filosofie en droom, om geschiedenis te schrijven.

Ga met ons mee.

Stap in onze droom.

Ga mee in de droom van David.

Laat deze reis een onvergetelijke droom worden.

Bedankt en tot snel.

Lees beneden verder

Groeten, Ajax

Een vergelijkbare tekst is te zien in Argentinië:

Het is niet voor het eerst dat Ajax uitpakt met een grote advertentie in een buitenlandse krant. Eerder deze zomer deed de club uit Amsterdam hetzelfde toen Frenkie de Jong werd gepresenteerd bij . In Mundo Deportivo en Sport plaatste Ajax een paginagrote advertentie met een foto van De Jong en daarbij de tekst: "Barça, geniet van de toekomst zoals wij dat doen."