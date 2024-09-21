プレミアシップ
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3 - 3
終了
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ローナン・ヘイル 19'アレックスサミュエル 87'アキルライト 90' + 7'
ドレイライト 44'ニッキークラーク 60', 84'
(HT 1-1) (終了 3-3)

ロスカウンティ 対 セントジョンストン結果＆スタッツ,