リーグ・アン
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3 - 4
終了
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N. El Aynaoui 3' (pk)ルーベン・アギラール 19'フロリアンソトカ 48'
イッサ・スマレ 28'アンドレ・アイェウ 33'ホスエ・カジミール 62'アハメド・ハッサン・コカ 90' + 1' (pk)
(HT 2-2) (終了 3-4)

ランス 対 ルアーブル結果＆スタッツ,