リーグ・アン
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3 - 2
終了
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プジェミスワフフランコフスキー 21' (pk)H. Ojediran 86'アドリアン・トマソン 90'
モーゼズサイモン 36' (pk)ニコラス・コッツァ 71'
(HT 1-1) (終了 3-2)

ランス 対 ナント結果＆スタッツ,