リーグ・アン
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1 - 3
終了
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アンジェロ・フルジーニ 80'
ヴァランタン・ロニエ 49'ルイス・エンリケ 57'P. Hoejbjerg 89'
(HT 0-0) (終了 1-3)

ランス 対 オリンピック・マルセイユ結果＆スタッツ,