リーグ・アン
team-logo
1 - 3
終了
team-logo
ピエール・レース・メロウ 13'
ゴドゥインコヤリポウ 17'N. El Aynaoui 45' + 7' (pk)ウェズリー・サイード 90'
(HT 1-2) (終了 1-3)

ブレスト 対 ランス結果＆スタッツ,