FAカップ
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2 - 4
終了
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アンソニー・ドリスコル-グレノン 5'K. Whitmore 7'
エイブラハム・オドー 27'ジョエル・ランドール 71'リッキージェイドジョーンズ 89', 90' + 3'
(HT 2-1) (終了 2-4)

ニューポート郡 対 ピーターバラ・ユナイテッド結果＆スタッツ,