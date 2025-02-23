リーグ・アン
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3 - 1
終了
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L. Leroux 36'モーゼズサイモン 60' (pk)メシャックエリア 90' + 5'
N. El Aynaoui 65' (pk)
(HT 1-0) (終了 3-1)

ナント 対 ランス結果＆スタッツ,

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