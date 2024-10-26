プレミアシップ
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1 - 2
終了
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サイモンマレー 12'
グラハム・キャリー 64'ニッキークラーク 90'
(HT 1-0) (終了 1-2)

ダンディーFC 対 セントジョンストン結果＆スタッツ,