プレミアシップ
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3 - 1
終了
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スコットタンサー 30'マーク・オハラ 57'ジョナ・アユンガ 90' + 3'
ベンジャミン・ムブンガ・キンピオカ 8'
(HT 1-1) (終了 3-1)

セントミレン 対 セントジョンストン結果＆スタッツ,