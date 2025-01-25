プレミアシップ
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2 - 1
終了
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T. Steven 87'ボジョ・ミクリッチ 88'
アンドリュー・ハリデイ 4' (pk)
(HT 0-1) (終了 2-1)

セントジョンストン 対 マザーウェル結果＆スタッツ,