プレミアシップ
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4 - 0
終了
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ニコラス・ゲリット・キューン 30'古橋亨吾 59', 64'前田大然 73'
(HT 1-0) (終了 4-0)

セルティック 対 セントジョンストン結果＆スタッツ,