プレミアシップ
team-logo
0 - 3
終了
team-logo
Adama Sidibeh 3', 33'ベンジャミン・ムブンガ・キンピオカ 81' (pk)
(HT 0-2) (終了 0-3)

キルマーノック 対 セントジョンストン結果＆スタッツ,