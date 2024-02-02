AFC アジアカップ
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1 - 2
終了
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クレイグ・グッドウィン 42'
黄喜燦 90' + 6' (pk)孫 興民 104'
(HT 1-0) (終了 1-1) (延長 1-2)

オーストラリア 対 韓国結果＆スタッツ,