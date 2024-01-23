AFC アジアカップ
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1 - 1
終了
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マーティンボイル 45' + 1' (pk)
アジズベック・トゥルグンバエフ 78'
(HT 1-0) (終了 1-1)

オーストラリア 対 ウズベキスタン結果＆スタッツ,