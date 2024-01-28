AFC アジアカップ
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4 - 0
終了
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エルカン・バゴット 12' (og)マーティンボイル 45'クレイグ・グッドウィン 89'ハリー・サウター 90' + 1'
(HT 2-0) (終了 4-0)

オーストラリア 対 インドネシア結果＆スタッツ,