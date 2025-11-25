サッカー日本代表 ワールドカップのポットはどうなる？｜12月6日に組み合わせ抽選会

4年に1度のサッカーの祭典、FIFAワールドカップ。カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となる2026年大会の組み合わせ抽選会が2025年12月6日(土)に予定されている。史上初のベスト8進出、さらなる上位進出を目指す日本代表はどの組み合わせ抽選会でどのポットに入るのだろうか。
本記事では、日本代表のポットを予想する。
アディダス
サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！
アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始
サッカー日本代表最新ユニフォーム
2026年W杯着用モデルが登場公式ストアでチェック
4年に1度のサッカーの祭典、FIFAワールドカップ。カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となる2026年大会の組み合わせ抽選会が2025年12月6日(土)に予定されている。史上初のベスト8進出、さらなる上位進出を目指す日本代表はどの組み合わせ抽選会でどのポットに入るのだろうか。
本記事では、日本代表のポットを予想する。
FIFAワールドカップ2026のグループステージの組み合わせを決める抽選会は、現地時間2025年12月5日(金)にアメリカの首都ワシントンDCにあるジョン・F・ケネディ・センターで開催。抽選会は現地時間午前12時（正午）、日本時間6日(土)午前2時に開始される予定だ。
史上最多となる48カ国が出場するFIFAワールドカップ2026では、4カ国ずつの12グループでグループステージが行われる。グループの組み合わせを決定する今回の抽選会では、11月のインターナショナルブレイク明けに発表されるFIFAランキングに基づいてポット分けが決定する。ポット1からポット4まで各ポットに12カ国が入り、グループAからグループLに分けられる。
FIFAランキングに基づくポット分けは以下の通り。
※プレーオフ勝者の扱いは現段階で未定。前回大会FIFAワールドカップ2022の組み合わせ抽選会ではプレーオフ勝者がポット4に入っていた。
11月のFIFAランキングの発表後にポット分けは確定するが、10月の段階で日本代表のFIFAランキングは19位。11月のインターナショナルブレイクで2勝しても上位9位入りは難しく、一方で上位22位以下に下がる可能性も少なく、ポット2が確定したとの見方が濃厚だ。
その他ポット2には、日本以外にもコロンビアやウルグアイ、スイス、イランといった各大陸の強豪が入ることが有力視されている。
FIFAワールドカップ2018から純粋なFIFAランキングのみでポット分けが決められており、日本代表は過去2大会でポット3もしくはポット4だったため、今回が初のポット2での本戦出場となる見込みだ。
|大会
|ポット
|備考
|1998
|ポットC
|FIFAランキング＋過去大会結果＋地域別
|2002
|ポット1
|開催国枠
|2006
|ポットD
|FIFAランキング＋過去大会結果＋地域別
|2010
|ポット2
|FIFAランキング＋地域別
|2014
|ポット3
|FIFAランキング＋地域別
|2018
|ポット4
|FIFAランキング
|2022
|ポット3
|FIFAランキング
北中米ワールドカップは現地時間6月11日(木)に開幕し、決勝は7月19日(日)に行われる予定。
|ラウンド
|マッチデー
|日時
|グループステージ
|第1節
|6月11日(木)～17日(水)
|グループステージ
|第2節
|6月18日(木)～23日(火)
|グループステージ
|第3節
|6月24日(水)～27日(土)
|ノックアウトステージ
|ラウンド32
|6月28日(日)～7月3日(金)
|ノックアウトステージ
|ラウンド16
|7月4日(土)～7日(火)
|ノックアウトステージ
|準々決勝
|7月9日(木)～11日(土)
|ノックアウトステージ
|準決勝
|7月14日(火)～15日(水)
|ノックアウトステージ
|3位決定戦
|7月18日(土)
|ノックアウトステージ
|決勝
|7月19日(日)
※日程はすべて現地時間