サッカー日本代表 ワールドカップのポットはどうなる？｜12月6日に組み合わせ抽選会

史上最多となる48カ国が出場するFIFAワールドカップ2026では、4カ国ずつの12グループでグループステージが行われる。グループの組み合わせを決定する今回の抽選会では、11月のインターナショナルブレイク明けに発表されるFIFAランキングに基づいてポット分けが決定する。ポット1からポット4まで各ポットに12カ国が入り、グループAからグループLに分けられる。

FIFAランキングに基づくポット分けは以下の通り。

ポット1：開催国（カナダ、メキシコ、アメリカ）、FIFAランキング上位9カ国

ポット2：FIFAランキング上位10位～21位

ポット3：FIFAランキング上位22位～33位

ポット4：FIFAランキング上位34位～39位、欧州プレーオフ勝者（4カ国）、大陸間プレーオフ勝者（2カ国）

※プレーオフ勝者の扱いは現段階で未定。前回大会FIFAワールドカップ2022の組み合わせ抽選会ではプレーオフ勝者がポット4に入っていた。