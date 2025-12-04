2026年ワールドカップ大陸間プレーオフの組み合わせ・ポット一覧

2026年夏にカナダ・メキシコ・アメリカの3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ（W杯）の各大陸予選が終了し、本戦出場の残り2枠を懸けた大陸間プレーオフが開催される。

本記事では、ワールドカップ大陸間プレーオフの組み合わせやポット分け、試合日程を紹介する。