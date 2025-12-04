2026年ワールドカップ大陸間プレーオフの組み合わせ・ポット一覧

2026年夏にカナダ・メキシコ・アメリカの3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ（W杯）の各大陸予選が終了し、本戦出場の残り2枠を懸けた大陸間プレーオフが開催される。
本記事では、ワールドカップ大陸間プレーオフの組み合わせやポット分け、試合日程を紹介する。
|国名
|出場条件
|FIFAランキング
|イラク
|アジア4次予選勝者
|58
|コンゴ民主共和国
|アフリカ2次予選勝者
|56
|ジャマイカ
|北中米カリブ海3次予選グループ2位
|70
|スリナム
|北中米カリブ海3次予選グループ2位
|123
|ボリビア
|南米予選7位
|76
|ニューカレドニア
|オセアニア3次予選2位
|149
2026年大陸間プレーオフのポット分けは、11月に発表されたFIFAランキングに基づいて決定。上位2カ国はシード、下位4カ国はノーシードに分けられる。下位4カ国が準決勝で対戦し、勝者はワールドカップ本戦出場権を懸けてシード国との決勝に臨む。
なお、大陸間プレーオフはいずれも中立地で開催され、メキシコのサポパンとグアダルーペで開催される。
|シード
|ノーシード
|コンゴ民主共和国（56）
|ジャマイカ（70）
|イラク（58）
|ボリビア（76）
|-
|スリナム（123）
|-
|ニューカレドニア（149）
※カッコ内は2025年11月のFIFAランキング
|試合日程
|対戦カード
|試合会場
|準決勝
|2026/3/26(木)未定
|ニューカレドニア - ジャマイカ
|エスタディオ・グアダラハラ
|決勝
|2026/3/31(火)未定
|DRコンゴ - 準決勝勝者
|エスタディオ・グアダラハラ
|試合日程
|対戦カード
|準決勝
|2026/3/26(木)未定
|ボリビア - スリナム
|エスタディオ・モンテレイ
|決勝
|2026/3/31(火)未定
|イラク - 準決勝勝者
|エスタディオ・モンテレイ