world cup trophyGetty Images
Yuta Tokuma

2026年ワールドカップ大陸間プレーオフの組み合わせ・ポット一覧

【FIFAワールドカップ2026 大陸間プレーオフ】北中米で開催される2026年FIFAワールドカップの大陸間プレーオフの組み合わせやポット一覧、試合日程を紹介する。

2026年夏にカナダ・メキシコ・アメリカの3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ（W杯）の各大陸予選が終了し、本戦出場の残り2枠を懸けた大陸間プレーオフが開催される。

本記事では、ワールドカップ大陸間プレーオフの組み合わせやポット分け、試合日程を紹介する。