FIFAワールドカップ2026死の組はどこ？日本のグループは？

FIFAワールドカップや旧フォーマットのUEFAチャンピオンズリーグなどサッカーのメジャー大会のグループステージで形成されてきた"死の組（Group of Death）"。

初めて“死の組”という言葉が使用されたのは、は1970年ワールドカップにまでさかのぼり、前回大会王者イングランド、優勝候補ブラジル、2大会前準優勝チェコスロバキア（当時）、そしてルーマニアが同一グループに入って決勝トーナメント進出を懸けてしのぎを削った。また、意見が分かれるものの、近年では2002年大会のアルゼンチン、イングランド、スウェーデン、ナイジェリアが入ったグループＦや前回大会のスペイン、ドイツ、日本、コスタリカによるグループEが“死の組”と考えられている。

ただし、2026年大会は出場国数が増加したことから、“死の組”が形成される確率は下がったとの見方があるが、いくつかのグループが"死の組"イメージさせるものとなった。