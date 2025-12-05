カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026。史上最多48カ国が出場する今大会のグループステージの組み合わせ抽選会が日本時間2025年12月6日に開催される。この大注目の抽選会を前に、国際サッカー連盟（FIFA）はポット分けを発表。大陸間プレーオフと欧州2次予選で決まる最後の6枠はどのポットに入ったのだろうか。
本記事では、ワールドカップ組み合わせ抽選会におけるプレーオフ組のポットについて解説する。
日本時間12月6日に開催されるFIFAワールドカップ2026の組み合わせ抽選会を前に本戦に出場する48カ国のうち42カ国がすでに決定。組み合わせ抽選会を前にすでに各出場国のポット分けが発表されている。
今回のポット分けは前大会同様に直近のFIFAランキングに基づいてポット分けが決定した。ただし、ポット1にはカナダ、メキシコ、アメリカの開催国3カ国が自動的に入っている。また、来年3月の大陸間プレーオフ、欧州予選プレーオフを勝ち上がって本戦出場権を獲得する国は、FIFAランキングに関係なく自動的にポット4に入ることが決まった。
FIFAランキングに基づくポット分けは以下の通り。
FIFAは2026年FIFAワールドカップ組み合わせ抽選会に先立って11月25日にポット分けを発表。プレーオフ勝者は前回大会同様にポット4に入ることが決定した。
|ポット1
|ポット2
|アメリカ
|クロアチア
|メキシコ
|モロッコ
|カナダ
|コロンビア
|スペイン
|ウルグアイ
|アルゼンチン
|スイス
|フランス
|日本
|イングランド
|セネガル
|ポルトガル
|イラン
|ブラジル
|韓国
|オランダ
|エクアドル
|ベルギー
|オーストリア
|ドイツ
|オーストラリア
|ポット3
|ポット4
|ノルウェー
|ヨルダン
|パナマ
|カーボベルデ
|エジプト
|ガーナ
|アルジェリア
|キュラソー
|スコットランド
|ハイチ
|パラグアイ
|ニュージーランド
|チュニジア
|欧州PO勝者
|コートジボワール
|欧州PO勝者
|ウズベキスタン
|欧州PO勝者
|カタール
|欧州PO勝者
|サウジアラビア
|大陸間PO勝者
|南アフリカ
|大陸間PO勝者
2026年FIFAワールドカップ組み合わせ抽選会では依然として決定していないプレーオフ勝者の6カ国がポット4に入ることが決定した。
ただし、プレーオフ組の中にはコンゴ民主共和国やイラクといったFIFAランキングが下位の国だけではなく、同12位のイタリアや同21位のデンマークが勝ち上がる可能性があり、ワールドカップ本戦グループステージのグループ間の競争バランスが崩れる可能性がある。出場国が増加したことで強豪が集う“死の組”ができる確率が低下したとの見方も強いが、ポット4の組み合わせ次第では”死の組”が形成されることも十分に考えられている。
例えば：
など、ポット3とポット4に欧州勢が重なれば、ポット1やポット2の国にとってもかなり厳しいグループ"死の組"になる。
2026年FIFAワールドカップの本戦出場権最後の6枠を掛けたプレーオフは3月に開催。欧州2次予選には16カ国が出場し、大陸間プレーオフにはアジア、アフリカ、北中米カリブ海、南米、オセアニア予選を勝ち上がった6カ国が出場する。
|パスA
|パスB
|イタリア（12）
|ウクライナ（28）
|ウェールズ（32）
|ポーランド（31）
|ボスニア・ヘルツェゴビナ（71）
|アルバニア（63）
|北アイルランド（69）
|スウェーデン（43）
|パスC
|パスD
|トルコ（25）
|デンマーク（21）
|スロバキア（45）
|チェコ（44）
|コソボ（80）
|アイルランド（59）
|ルーマニア（47）
|北マケドニア（65）
■大陸間プレーオフ出場国一覧（パス別）
|パス1
|パス2
|コンゴ民主共和国（56）
|イラク（58）
|ジャマイカ（70）
|ボリビア（76）
|ニューカレドニア（149）
|スリナム（123）
FIFAワールドカップ2026のグループステージの組み合わせを決める抽選会は、現地時間2025年12月5日(金)にアメリカの首都ワシントンDCにあるジョン・F・ケネディ・センターで開催。抽選会は現地時間午前12時（正午）、日本時間6日(土)午前2時に開始される予定だ。