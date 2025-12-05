2026年FIFAワールドカップ組み合わせ抽選会では依然として決定していないプレーオフ勝者の6カ国がポット4に入ることが決定した。

ただし、プレーオフ組の中にはコンゴ民主共和国やイラクといったFIFAランキングが下位の国だけではなく、同12位のイタリアや同21位のデンマークが勝ち上がる可能性があり、ワールドカップ本戦グループステージのグループ間の競争バランスが崩れる可能性がある。出場国が増加したことで強豪が集う“死の組”ができる確率が低下したとの見方も強いが、ポット4の組み合わせ次第では”死の組”が形成されることも十分に考えられている。

例えば：

ポット1：アルゼンチン or ブラジル

ポット2：モロッコ or 日本 or セネガル

ポット3：ノルウェー or スコットランド

ポット4：イタリア or デンマーク or トルコ

など、ポット3とポット4に欧州勢が重なれば、ポット1やポット2の国にとってもかなり厳しいグループ"死の組"になる。