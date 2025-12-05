このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
world cup drawGetty Images
Yuta Tokuma

2026年ワールドカッププレーオフ組はどのポットに入る？

【FIFAワールドカップ2026】北中米3カ国共催のFIFAワールドカップ2026組み合わせ抽選会において来年3月のプレーオフで決定する最後の6カ国が入るポットを紹介する。

2026年W杯はDAZNが全試合ライブ配信！

DAZN

FIFAワールドカップ2026は『DAZN』が全104試合をライブ配信！

日本戦は全試合無料

日本時間12月6日(土)午前2時～W杯抽選会も無料配信

DAZN

W杯抽選会はDAZNで無料ライブ配信

今すぐ視聴

カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026。史上最多48カ国が出場する今大会のグループステージの組み合わせ抽選会が日本時間2025年12月6日に開催される。この大注目の抽選会を前に、国際サッカー連盟（FIFA）はポット分けを発表。大陸間プレーオフと欧州2次予選で決まる最後の6枠はどのポットに入ったのだろうか。

本記事では、ワールドカップ組み合わせ抽選会におけるプレーオフ組のポットについて解説する。

【12/6(土)AM2時～】FIFAワールドカップ抽選会はDAZNが無料ライブ配信！今すぐ無料視聴

  • world cup drawGetty Images

    W杯組み合わせ抽選会でプレーオフ組の入るポットは？

    日本時間12月6日に開催されるFIFAワールドカップ2026の組み合わせ抽選会を前に本戦に出場する48カ国のうち42カ国がすでに決定。組み合わせ抽選会を前にすでに各出場国のポット分けが発表されている。

    今回のポット分けは前大会同様に直近のFIFAランキングに基づいてポット分けが決定した。ただし、ポット1にはカナダ、メキシコ、アメリカの開催国3カ国が自動的に入っている。また、来年3月の大陸間プレーオフ、欧州予選プレーオフを勝ち上がって本戦出場権を獲得する国は、FIFAランキングに関係なく自動的にポット4に入ることが決まった。

    FIFAランキングに基づくポット分けは以下の通り。

    • ポット1：開催国（カナダ、メキシコ、アメリカ）、予選通過したFIFAランキング上位9カ国
    • ポット2：予選通過したFIFAランキング上位10位～21位
    • ポット3：予選通過したFIFAランキング上位22位～33位
    • ポット4：予選通過したFIFAランキング上位34位～39位、欧州予選プレーオフ勝者（4カ国）、大陸間プレーオフ勝者（2カ国）

    【12/6(土)AM2時～】FIFAワールドカップ抽選会はDAZNが無料ライブ配信！今すぐ無料視聴

    • 広告
  • FIFAranking worldcup pot 20251126GOAL

    ポット分け一覧

    FIFAは2026年FIFAワールドカップ組み合わせ抽選会に先立って11月25日にポット分けを発表。プレーオフ勝者は前回大会同様にポット4に入ることが決定した。

    ■ポット分け一覧

    ポット1ポット2
    アメリカクロアチア
    メキシコモロッコ
    カナダコロンビア
    スペインウルグアイ
    アルゼンチンスイス
    フランス日本
    イングランドセネガル
    ポルトガルイラン
    ブラジル韓国
    オランダエクアドル
    ベルギーオーストリア
    ドイツオーストラリア
    ポット3ポット4
    ノルウェーヨルダン
    パナマカーボベルデ
    エジプトガーナ
    アルジェリアキュラソー
    スコットランドハイチ
    パラグアイニュージーランド
    チュニジア欧州PO勝者
    コートジボワール欧州PO勝者
    ウズベキスタン欧州PO勝者
    カタール欧州PO勝者
    サウジアラビア大陸間PO勝者
    南アフリカ大陸間PO勝者

    【12/6(土)AM2時～】FIFAワールドカップ抽選会はDAZNが無料ライブ配信！今すぐ無料視聴

  • drawGetty Images

    プレーオフ組がポット4に入るメリット・デメリットは？

    2026年FIFAワールドカップ組み合わせ抽選会では依然として決定していないプレーオフ勝者の6カ国がポット4に入ることが決定した。

    ただし、プレーオフ組の中にはコンゴ民主共和国やイラクといったFIFAランキングが下位の国だけではなく、同12位のイタリアや同21位のデンマークが勝ち上がる可能性があり、ワールドカップ本戦グループステージのグループ間の競争バランスが崩れる可能性がある。出場国が増加したことで強豪が集う“死の組”ができる確率が低下したとの見方も強いが、ポット4の組み合わせ次第では”死の組”が形成されることも十分に考えられている。

    例えば：

    • ポット1：アルゼンチン or ブラジル
    • ポット2：モロッコ or 日本 or セネガル
    • ポット3：ノルウェー or スコットランド
    • ポット4：イタリア or デンマーク or トルコ

    など、ポット3とポット4に欧州勢が重なれば、ポット1やポット2の国にとってもかなり厳しいグループ"死の組"になる。

    【12/6(土)AM2時～】FIFAワールドカップ抽選会はDAZNが無料ライブ配信！今すぐ無料視聴

  • world cup uefa play-off drawGetty Images

    W杯予選プレーオフ出場国は？

    2026年FIFAワールドカップの本戦出場権最後の6枠を掛けたプレーオフは3月に開催。欧州2次予選には16カ国が出場し、大陸間プレーオフにはアジア、アフリカ、北中米カリブ海、南米、オセアニア予選を勝ち上がった6カ国が出場する。

    ■欧州2次予選出場国一覧（パス別）

    パスAパスB
    イタリア（12）ウクライナ（28）
    ウェールズ（32）ポーランド（31）
    ボスニア・ヘルツェゴビナ（71）アルバニア（63）
    北アイルランド（69）スウェーデン（43）
    パスCパスD
    トルコ（25）デンマーク（21）
    スロバキア（45）チェコ（44）
    コソボ（80）アイルランド（59）
    ルーマニア（47）北マケドニア（65）

    ■大陸間プレーオフ出場国一覧（パス別）

    パス1パス2
    コンゴ民主共和国（56）イラク（58）
    ジャマイカ（70）ボリビア（76）
    ニューカレドニア（149）スリナム（123）

    【12/6(土)AM2時～】FIFAワールドカップ抽選会はDAZNが無料ライブ配信！今すぐ無料視聴

  • world cup drawGetty Images

    W杯組み合わせ抽選会｜開催スケジュール

    FIFAワールドカップ2026のグループステージの組み合わせを決める抽選会は、現地時間2025年12月5日(金)にアメリカの首都ワシントンDCにあるジョン・F・ケネディ・センターで開催。抽選会は現地時間午前12時（正午）、日本時間6日(土)午前2時に開始される予定だ。

    【12/6(土)AM2時～】FIFAワールドカップ抽選会はDAZNが無料ライブ配信！今すぐ無料視聴

  • World Cup draw GFXGetty/GOAL

    北中米ワールドカップ2026 関連情報