2026年ワールドカップ 何位まで決勝トーナメントに進める？

カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026。今大会は史上最多となる48カ国が出場するため、前回大会までとはグループステージの突破条件にも変更がある。組み合わせ抽選会を経てグループステージの対戦相手が決定する中、何カ国が決勝トーナメントに進出できるのだろうか。
本記事では、ワールドカップ決勝トーナメント進出の条件を解説する。
北中米3カ国の共同開催となるFIFAワールドカップ2026には、史上最多となる48カ国が出場し、32カ国が決勝トーナメント（ノックアウトステージ）に進むことができる
出場各国は12月6日に開催される組み合わせ抽選会を経て、ポット1からポット4までの4カ国により構成された12のグループ（グループA～グループL）に振り分けられる。同一グループに入った4カ国はそれぞれ異なる対戦相手と1回ずつ、計3試合を行い、その勝ち点の合計（勝ち：3、引き分け：1、負け：0）に基づいて順位が決定する。
同一勝ち点となった場合は、以下の順番により順位が決定する。
上記の結果により、グループステージの順位が決定され、上位2チームは自動的に決勝トーナメント1回戦（ラウンド32） に進出。3位チームは、各グループの3位チーム、計12カ国の中で上位8位に入った場合、決勝トーナメント1回戦に進出し、反対に下位4チームに入った場合はグループ4位チームと同様に大会からの敗退が決定する。
各グループの3位チーム、12カ国は獲得した勝ち点によって順位が決定する。仮に同一勝ち点となった場合は以下の順番で順位が決まる。
仮に上位8カ国に入った場合、3位チームは決勝トーナメント1回戦でグループA、B、D、E、G、I、K、Lの首位通過チームと対戦する。どのグループの3位チームが上位8カ国に入るかによって組み合わせが決定する。なお、決勝トーナメントに進出する3位チームの組み合わせは計495通りあり、それによって決勝トーナメント1回戦の組み合わせが変わる（例えば、グループAからグループHの3位チームの決勝トーナメント進出が決まった場合、グループA1位vsグループH3位、グループB1位vsグループG3位…となる）。
なお、グループ3位チームが決勝トーナメントに進出するのは24カ国が出場した1994年大会以来で、同大会ではイタリア代表がグループ3位の上位4カ国に入り、グループステージを突破して最終的に決勝戦にまで駒を進めた。
FIFAワールドカップ2026は史上最多となる48カ国が出場する。そのため、32カ国が出場した1998年大会から前回の2022年大会とは決勝トーナメント進出の条件が異なる。
前回大会までは4カ国による8グループが形成されたが、今回からは4カ国による12グループが形成され、決勝トーナメント進出国も16カ国から32カ国に増加。そのため、前回大会まではグループ上位2カ国のみが決勝トーナメントに進出できたが、今大会からはグループ3位にまでグループステージ突破のチャンスが広がった。
決勝トーナメント1回戦（ラウンド）では、グループステージを突破した32カ国が対戦。グループ首位通過した国は他グループの2位または3位と対戦するが、どのグループの3位チームが決勝トーナメント1回戦に進むかによって対戦相手が決定する。
|試合No.
|対戦カード
|マッチ73
|グループA2位 vs グループB2位
|マッチ74
|グループE1位 vs グループA/B/C/D/F3位
|マッチ75
|グループF1位 vs グループC2位
|マッチ76
|グループC1位 vs グループF2位
|マッチ77
|グループI2位 vs グループC/D/F/G/H3位
|マッチ78
|グループE2位 vs グループI2位
|マッチ79
|グループA1位 vs グループC/E/F/H/I3位
|マッチ80
|グループL1位 vs グループE/H/I/J/K3位
|マッチ81
|グループD1位 vs グループB/E/F/I/J3位
|マッチ82
|グループG1位 vs グループA/E/H/I/J3位
|マッチ83
|グループK2位 vs グループL2位
|マッチ84
|グループH1位 vs グループJ2位
|マッチ85
|グループB1位 vs グループE/F/G/I/J3位
|マッチ86
|グループJ1位 vs グループH2位
|マッチ87
|グループK1位 vs グループD/E/I/J/L3位
|マッチ88
|グループD2位 vs グループG2位
ただし、FIFAの発表によると、FIFAランキング上位4カ国（スペイン、アルゼンチン、フランス、イングランド）は事実上のシード扱いとなり、いずれの国もグループステージを首位通過した場合、ノックアウトステージで異なるブロックに分けられるため、準決勝まで直接対決は実現しない。また、スペインとアルゼンチン、フランスとイングランドはペアとなり、いずれのペアも決勝まで対戦しない。