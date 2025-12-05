このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
world cup trophyGetty Images
GOAL

2026年ワールドカップ 何位まで決勝トーナメントに進める？

【FIFAワールドカップ2026】北中米3カ国共催のFIFAワールドカップ2026(2026年W杯)の組み合わせ抽選会によりグループステージの対戦相手が決定する。そのグループリーグから何カ国が決勝トーナメントに進めるのだろうか。決勝トーナメント進出の条件を紹介する。

サッカー日本代表最新ユニフォームが発表！

アディダス

サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！

アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始

サッカー日本代表最新ユニフォーム

2026年W杯着用モデルが登場

公式ストアでチェック

カナダ、メキシコ、アメリカの北中米3カ国共同開催となるFIFAワールドカップ2026。今大会は史上最多となる48カ国が出場するため、前回大会までとはグループステージの突破条件にも変更がある。組み合わせ抽選会を経てグループステージの対戦相手が決定する中、何カ国が決勝トーナメントに進出できるのだろうか。

本記事では、ワールドカップ決勝トーナメント進出の条件を解説する。

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で11/6(木)18時販売開始！今すぐチェック

  • world cup ballGetty Images

    W杯決勝トーナメント進出の条件は？

    北中米3カ国の共同開催となるFIFAワールドカップ2026には、史上最多となる48カ国が出場し、32カ国が決勝トーナメント（ノックアウトステージ）に進むことができる

    出場各国は12月6日に開催される組み合わせ抽選会を経て、ポット1からポット4までの4カ国により構成された12のグループ（グループA～グループL）に振り分けられる。同一グループに入った4カ国はそれぞれ異なる対戦相手と1回ずつ、計3試合を行い、その勝ち点の合計（勝ち：3、引き分け：1、負け：0）に基づいて順位が決定する。

    同一勝ち点となった場合は、以下の順番により順位が決定する。

    1. 当該チーム間での得失点差
    2. 当該チーム間での総得点数
    3. グループステージ全試合での得失点差
    4. グループステージ全試合での総得点数
    5. フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ）
    6. 最新のFIFAランキング
    7. 過去のFIFAランキング

    上記の結果により、グループステージの順位が決定され、上位2チームは自動的に決勝トーナメント1回戦（ラウンド32）　に進出。3位チームは、各グループの3位チーム、計12カ国の中で上位8位に入った場合、決勝トーナメント1回戦に進出し、反対に下位4チームに入った場合はグループ4位チームと同様に大会からの敗退が決定する。

    ■決勝トーナメント進出条件

    • グループ1位 → 決勝トーナメント1回戦進出
    • グループ2位 → 決勝トーナメント1回戦進出
    • グループ3位 → 各グループ3位チームの中で上位8チームなら決勝トーナメント1回戦進出、下位4チームならグループステージ敗退
    • グループ4位 → グループステージ敗退

    サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で11/6(木)18時販売開始！今すぐチェック

    • 広告
  • italy Getty Images

    決勝トーナメントに進出する3位チーム上位8カ国の決定方法は？

    各グループの3位チーム、12カ国は獲得した勝ち点によって順位が決定する。仮に同一勝ち点となった場合は以下の順番で順位が決まる。

    1. グループリーグでの得失点差
    2. グループリーグでの総得点数
    3. フェアプレーポイント
    4. 最新のFIFAランキング
    5. 過去のFIFAランキング

    仮に上位8カ国に入った場合、3位チームは決勝トーナメント1回戦でグループA、B、D、E、G、I、K、Lの首位通過チームと対戦する。どのグループの3位チームが上位8カ国に入るかによって組み合わせが決定する。なお、決勝トーナメントに進出する3位チームの組み合わせは計495通りあり、それによって決勝トーナメント1回戦の組み合わせが変わる（例えば、グループAからグループHの3位チームの決勝トーナメント進出が決まった場合、グループA1位vsグループH3位、グループB1位vsグループG3位…となる）。

    なお、グループ3位チームが決勝トーナメントに進出するのは24カ国が出場した1994年大会以来で、同大会ではイタリア代表がグループ3位の上位4カ国に入り、グループステージを突破して最終的に決勝戦にまで駒を進めた。

    サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で11/6(木)18時販売開始！今すぐチェック

  • costa rica germanyGetty Images

    前回大会との相違点は？

    FIFAワールドカップ2026は史上最多となる48カ国が出場する。そのため、32カ国が出場した1998年大会から前回の2022年大会とは決勝トーナメント進出の条件が異なる。

    前回大会までは4カ国による8グループが形成されたが、今回からは4カ国による12グループが形成され、決勝トーナメント進出国も16カ国から32カ国に増加。そのため、前回大会まではグループ上位2カ国のみが決勝トーナメントに進出できたが、今大会からはグループ3位にまでグループステージ突破のチャンスが広がった。

    ■前回大会との相違点

    • 出場国数：32カ国 → 48カ国
    • グループ数：8グループ → 12グループ
    • 決勝トーナメント進出国数：16カ国 → 32カ国
    • 決勝トーナメント進出条件：グループ上位2位 → グループ上位2位＋3位（上位8カ国）

    サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で11/6(木)18時販売開始！今すぐチェック

  • japan croatiaGetty Images

    決勝トーナメント1回戦の組み合わせは？

    決勝トーナメント1回戦（ラウンド）では、グループステージを突破した32カ国が対戦。グループ首位通過した国は他グループの2位または3位と対戦するが、どのグループの3位チームが決勝トーナメント1回戦に進むかによって対戦相手が決定する。

    ■決勝トーナメント1回戦の対戦表

    試合No.対戦カード
    マッチ73グループA2位 vs グループB2位
    マッチ74グループE1位 vs グループA/B/C/D/F3位
    マッチ75グループF1位 vs グループC2位
    マッチ76グループC1位 vs グループF2位
    マッチ77グループI2位 vs グループC/D/F/G/H3位
    マッチ78グループE2位 vs グループI2位
    マッチ79グループA1位 vs グループC/E/F/H/I3位
    マッチ80グループL1位 vs グループE/H/I/J/K3位
    マッチ81グループD1位 vs グループB/E/F/I/J3位
    マッチ82グループG1位 vs グループA/E/H/I/J3位
    マッチ83グループK2位 vs グループL2位
    マッチ84グループH1位 vs グループJ2位
    マッチ85グループB1位 vs グループE/F/G/I/J3位
    マッチ86グループJ1位 vs グループH2位
    マッチ87グループK1位 vs グループD/E/I/J/L3位
    マッチ88グループD2位 vs グループG2位

    ただし、FIFAの発表によると、FIFAランキング上位4カ国（スペイン、アルゼンチン、フランス、イングランド）は事実上のシード扱いとなり、いずれの国もグループステージを首位通過した場合、ノックアウトステージで異なるブロックに分けられるため、準決勝まで直接対決は実現しない。また、スペインとアルゼンチン、フランスとイングランドはペアとなり、いずれのペアも決勝まで対戦しない。

    サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で11/6(木)18時販売開始！今すぐチェック

  • World Cup draw GFXGetty/GOAL

    北中米ワールドカップ2026 関連情報