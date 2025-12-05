2026年ワールドカップ 何位まで決勝トーナメントに進める？

北中米3カ国の共同開催となるFIFAワールドカップ2026には、史上最多となる48カ国が出場し、32カ国が決勝トーナメント（ノックアウトステージ）に進むことができる

出場各国は12月6日に開催される組み合わせ抽選会を経て、ポット1からポット4までの4カ国により構成された12のグループ（グループA～グループL）に振り分けられる。同一グループに入った4カ国はそれぞれ異なる対戦相手と1回ずつ、計3試合を行い、その勝ち点の合計（勝ち：3、引き分け：1、負け：0）に基づいて順位が決定する。

同一勝ち点となった場合は、以下の順番により順位が決定する。

当該チーム間での得失点差 当該チーム間での総得点数 グループステージ全試合での得失点差 グループステージ全試合での総得点数 フェアプレーポイント（選手及びチームスタッフ） 最新のFIFAランキング 過去のFIFAランキング

上記の結果により、グループステージの順位が決定され、上位2チームは自動的に決勝トーナメント1回戦（ラウンド32） に進出。3位チームは、各グループの3位チーム、計12カ国の中で上位8位に入った場合、決勝トーナメント1回戦に進出し、反対に下位4チームに入った場合はグループ4位チームと同様に大会からの敗退が決定する。

■決勝トーナメント進出条件