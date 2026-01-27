チャンピオンズリーグ2025-26 ノックアウトプレーオフの抽選会はいつ？
- Getty Images
CLノックアウトフェーズプレーオフの抽選会はいつ？
UEFAチャンピオンズリーグ（CL）のノックアウトフェーズプレーオフの組み合わせ抽選会は、現地時間1月30日(金)12時からスイスのニヨンにある欧州サッカー連盟の本部で開催される。
日本は現地よりも8時間進んでいるため、組み合わせ抽選会開始は日本時間1月30日(金)20時となる。
- ©Getty Images
CLノックアウトフェーズプレーオフ抽選会の放送・配信予定
UEFAチャンピオンズリーグノックアウトフェーズプレーオフの組み合わせ抽選会は、『WOWOWオンデマンド』でライブ配信予定だ。
また、大会を主催する欧州サッカー連盟（UEFA）の公式チャンネル『UEFA.tv』でもライブ配信される。
CLノックアウトフェーズプレーオフ進出クラブは？
UEFAチャンピオンズリーグノックアウトフェーズプレーオフに進出できるのは、リーグフェーズの最終順位が9位から24位までのクラブ。1月29日（木）に行われるリーグフェーズ最終節終了後に決定する。
現在の順位は以下の記事で確認できる。
- Getty Images
CLノックアウトフェーズプレーオフの仕組みは？
昨季から導入された新フォーマットにより、UEFAチャンピオンズリーグのノックアウトフェーズには大幅な変更があった。
ラウンド16が開催される前に実施される新たに導入されたノックアウトフェーズプレーオフには、リーグフェーズの9位から24位までのクラブが進出。9位から16位の上位8クラブがシードとなり、17位から24位までのノンシードの下位8クラブと対戦。ファーストレグはノンシードクラブのホームゲーム、セカンドレグはシードクラブのホームゲームとなる。
ノックアウトフェーズプレーオフの2試合合計で勝利したクラブがラウンド16に進出し、リーグフェーズのトップ8クラブと対戦する。
- Getty Images
CLノックアウトフェーズプレーオフ抽選会の仕組みは？
前述したようにUEFAチャンピオンズリーグノックアウトフェーズプレーオフには、リーグフェーズの9位から24位までのクラブが進出する。
ノックアウトフェーズプレーオフの対戦カードは、リーグフェーズの順位に基づくペアリングにより決定。9位と10位、11位と12位のようにペアリングされ、リーグフェーズの優位性を保つ形で、9位と10位のクラブは23位と24位のいずれかと対戦し、11位と12位のクラブは21位もしくは22位のクラブとラウンド16進出を懸けて激突する。
なお、リーグフェーズとは異なり、プレーオフを含むノックアウトフェーズでは同一連盟に所属するクラブ同士の対戦も認められており、リーグフェーズで対戦したカードが再び実現する可能性も大いにある。
■対戦カードのペアリング
シード vs ノンシード 9位 or 10位 vs 23位 or 24位 9位 or 10位 vs 23位 or 24位 11位 or 12位 vs 21位 or 22位 11位 or 12位 vs 21位 or 22位 13位 or 14位 vs 19位 or 20位 13位 or 14位 vs 19位 or 20位 15位 or 16位 vs 17位 or 18位 15位 or 16位 vs 17位 or 18位
- Getty Images
CLノックアウトフェーズプレーオフはいつ？
UEFAチャンピオンズリーグノックアウトフェーズプレーオフは2レグ制で行われる。
ノンシードクラブ（17位～24位）の本拠地で行われるファーストレグは、日本時間2月18日(水)と19日(木)に開催。シードクラブ（9位～16位）のホームゲームとなるセカンドレグは、日本時間2月25日(水)と26日(木)に予定されている。
- Getty
