昨季から導入された新フォーマットにより、UEFAチャンピオンズリーグのノックアウトフェーズには大幅な変更があった。

ラウンド16が開催される前に実施される新たに導入されたノックアウトフェーズプレーオフには、リーグフェーズの9位から24位までのクラブが進出。9位から16位の上位8クラブがシードとなり、17位から24位までのノンシードの下位8クラブと対戦。ファーストレグはノンシードクラブのホームゲーム、セカンドレグはシードクラブのホームゲームとなる。

ノックアウトフェーズプレーオフの2試合合計で勝利したクラブがラウンド16に進出し、リーグフェーズのトップ8クラブと対戦する。