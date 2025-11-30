アモリムはパレスに学ぶべき？グラスナーが与える6つの教訓：システムは選手次第、ポゼッションに固執するな…

アモリムは自身の指導者キャリア初のクラブであるカーザ・ピアACでの4試合目から、一貫して3-4-3を採用してきた。彼はこのシステムとともに評価を高め、スポルティングCPでは2度のリーグ優勝も達成していた。そして、マンチェスター・Uでもほぼ全試合でこのシステムを使っている。

一方のグラスナーは、本格的に3バックを採用したのはフランクフルト時代からだ。『スカイスポーツ』のインタビューでは、「キャリアであらゆるシステムを経験してきたね。オーストリアでは4-4-2で昇格を果たし、その後3-4-3に切り替えた。ヴォルフスブルクでは4-2-3-1でチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。そしてフランクフルトは私の就任前から3バックを採用しており、それがチームに合っていたんだ。私は常に、手持ちの選手に最も適したシステムを模索している。私自身は4-4-2を好むが、今のチームでこのシステムに適した選手がいるのかい？」と語っている。

これは非常に重要な指摘である。現状、マンチェスター・Uにはいわゆるウインガータイプが多数在籍している一方で、ウイングバックとして効果的に活躍できるサイドバックがあまりにも少ない。そして2センターに適したタイプの中盤守備的な選手も足りていない。しかし、アモリムは頑なに自らのシステムを変えようとしない。特に前節エヴァートン戦(0-1)では明らかに調整が必要だったにも関わらず、だ。グラスナーの柔軟性とは対照的である。