アフリカ・ネイションズカップでの影響が大きいプレミアリーグクラブランキング

欠場選手数：1 ヨアネ・ウィサ（コンゴ民主共和国）

アストン・ヴィラのゲサン同様、ヨアネ・ウィサも新しいクラブでまだ活躍できていない。実際、本稿の執筆時点では、ニューカッスルで1分もプレーしていないのだ。ブレントフォードのプレシーズンの試合の一部を欠場してニューカッスルへの移籍を強行した後、コンゴ民主共和国代表でのプレー中に負傷し、いまだに回復していない。AFCONまでに回復し、近い将来に待望のニューカッスルでのデビューを果たす見込みだ。

では、なぜニューカッスルがアストン・ヴィラよりこのランキングで上位なのか。エディ・ハウ監督は得点を決められる選手を真に必要としており、5,500万ポンド（約111億円）のストライカーであるウィサの能力が魅力的だからである。