アフリカ・ネイションズカップでの影響が大きいプレミアリーグクラブランキング

プレミアリーグが真にグローバルな大会へと成長したからこそ、アーセナル、チェルシー、リーズ・ユナイテッドを除く全チームが影響を受けることになりそうだ――その度合いはクラブによって異なるとしても。
そこでGOALは、残りの17チームを、アフリカ・ネイションズカップ（AFCON）への出場による選手離脱でシーズン成功の見込みが最も損なわれる可能性が高い順にランキングしてみた。早速見ていこう。
欠場選手数：1 エヴァン・ゲサン（コートジボワール）
今夏、リーグ・アンで最も注目されたFWのひとりとしてニースから加入したエヴァン・ゲサンは、アストン・ヴィラではまだ本領を発揮できておらず、加入後の15試合でわずか1得点に留まっている。したがって、この冬の彼の不在は、得点能力のあるFWが多数いるウナイ・エメリ監督にとって、さほど痛手とはならないだろう。
欠場選手数：1 ヨアネ・ウィサ（コンゴ民主共和国）
アストン・ヴィラのゲサン同様、ヨアネ・ウィサも新しいクラブでまだ活躍できていない。実際、本稿の執筆時点では、ニューカッスルで1分もプレーしていないのだ。ブレントフォードのプレシーズンの試合の一部を欠場してニューカッスルへの移籍を強行した後、コンゴ民主共和国代表でのプレー中に負傷し、いまだに回復していない。AFCONまでに回復し、近い将来に待望のニューカッスルでのデビューを果たす見込みだ。
では、なぜニューカッスルがアストン・ヴィラよりこのランキングで上位なのか。エディ・ハウ監督は得点を決められる選手を真に必要としており、5,500万ポンド（約111億円）のストライカーであるウィサの能力が魅力的だからである。
欠場選手数：1 アミン・アドリ（モロッコ）
12月にいなくなる選手が1人だけのチームがもう1つ。ボーンマスは選手層が薄く、1人でも欠場となればたちまち試練に直面する。レヴァークーゼンでブンデスリーガ優勝を経験したアミン・アドリは、まだアンドニ・イラオラ監督から完全に信頼されているわけではないが、ボーンマスがあれほどの激しさを保つためには、トップチームのすべての選手を頼りにする必要があり、欠場選手の出場時間を埋められる選手を見つけなければならない。ボーンマスにとって朗報なのは、ガーナ代表が本大会出場を逃したため、アントワーヌ・セメンヨはチームを離れないことだ。
欠場選手数：2 オマル・マーモウシュ（エジプト）、ライアン・アイト＝ヌーリ（アルジェリア）
もしこれが、AFCONで各チームが失う選手の個々の能力の質をランキングしたリストなら、マンチェスター・シティは明らかに最上位に位置するだろう。しかし、ペップ・グアルディオラ監督のチームには豊富な戦力が揃っているため、オマル・マーモウシュとライアン・アイト＝ヌーリの離脱はほとんど影響を与えない。それどころか、カタルーニャ出身監督は、選手数の削減を望んでいることを改めて公言している。
マーモウシュは膝の負傷で今シーズンの大半を欠場しており、ウルブスから加入したアイト＝ヌーリは足首の負傷で離脱中だが、マンチェスター・Cにはおそらく何の問題もないだろう。
欠場選手数：1～2 パペ・マタル・サー（セネガル）、イヴ・ビスマ（マリ）
トッテナムのトーマス・フランク監督の下で最も成長した選手のひとりがパペ・マタル・サーだ。ジョアン・パリーニャとロドリゴ・ベンタンクールというベテラン2人を差し置いて起用されるたびに、チームに欠かせない要の選手であることを証明し続けている。
一方、イヴ・ビスマはフランク監督の就任後まだ出場機会がなく、膝の負傷からの回復途中にある。来月復帰すれば、間違いなくマリ代表で即戦力として起用されるだろう。しかし、ガーナが本大会に出場しないため、夏に加入したモハメド・クドゥスがスパーズにいることは間違いない。
欠場選手数：1 カルロス・バレバ（カメルーン）
AFCON出場を控えた選手は1人だけでも、このリストの上位に進むにつれ、その選手の重要性は増していく。事情が違えば、カルロス・バレバは今夏マンチェスター・ユナイテッドに加入していたはずだが、ブライトンは彼を手放そうとしなかった。今シーズン、彼の調子は急落しているが、その驚異的な潜在能力を評価する赤い悪魔は依然として関心を示しており、ブライトンが彼なしでやっていくのはかなり難しいだろう。
欠場選手数：2 ダンゴ・ワッタラ（ブルキナファソ）、フランク・オニェカ（ナイジェリア）
今夏に大きな変化があったブレントフォードは、多くの人々が今シーズン、残留争いに苦しむだろうと考えていた。キース・アンドリュース監督がそのことに孤軍奮闘していることは明らかで、彼が率いるブレントフォードは飛躍している。しかし、ボーンマスから加入して大活躍している4,250万ポンド（約86億円）のウイング、ダンゴ・ワッタラと、MFフランク・オニェカが起用できないとなると、チームは難題に直面することとなるだろう。
欠場選手数：2 アーロン・ワン＝ビサカ（コンゴ民主共和国）、エル・ハッジ・マリック・ディウフ（セネガル）
ウェストハムは降格回避に向けた独自の戦いを展開中であり、ヌーノ・エスピーリト・サント監督の就任でチームは活気づいている。しかしこのポルトガル出身監督は、AFCON開催中の4週間、大幅な戦力変動に直面する。主力サイドバックのアーロン・ワン＝ビサカとエル・ハッジ・マリック・ディウフがともに大会参加のためモロッコへ出発すれば、ヌーノ監督が手薄な守備陣を補強するための選択肢は限られる。
欠場選手数：1 モハメド・サラー（エジプト）
1人しか選手を失わないが受ける影響が最も大きいクラブは間違いなくリヴァプールで、その選手はモハメド・サラーである。確かに、今シーズンのサラーは、苦戦しているリヴァプールのために全力を発揮しておらず、彼抜きで未来の攻撃陣を試す絶好の機会とも言えるかもしれない。しかし「エジプトの王」は依然としてアンフィールドに君臨しており、リヴァプールは世界でも最も恐るべき得点力を誇る選手のひとりを失うことになる。
シーズン開幕前には、サラーの不在を補うためジェレミー・フリンポンを右ウイングに昇格させる案が浮上していたが、戦力ダウンは避けられないだろう。
欠場選手数：3～4 イスマイラ・サール（セネガル）、クリスタントゥス・ウチェ（ナイジェリア）、シャディ・リアド（モロッコ）、シェイク・ドゥクレ（マリ）
現在クリスタル・パレスの主力と言えばジャン＝フィリップ・マテタ、マルク・グエイ、アダム・ウォートンだが、イスマイラ・サールがいなければチーム力は大幅に低下する。サールは11月のインターナショナル・ブレイクの前までに全公式戦通算16試合で8得点2アシストを記録している。
さらに、セネガル代表は優勝候補と目されており、クリスタル・パレスは丸々1カ月、サールを欠く可能性がある。それだけでも不安材料だが、オリヴァー・グラスナー監督のチームはもともと戦力が手薄な上に、この期間中にヨーロッパの大会とカップ戦の試合をこなさねばならないことを考慮すれば、事態は急速に悪夢へと転じかねない。
サール以外にも、控え選手のクリスタントゥス・ウチェとシャディ・リアドが招集される可能性があるが、シェイク・ドゥクレは負傷のため大会出場が難しい見通しである。
欠場選手数：3～4 イブラヒム・サンガレ、ウィリー・ボリー（ともにコートジボワール）、タイウォ・アウォニイ、オラ・アイナ（ともにナイジェリア）
昨シーズン、サプライズを巻き起こしたノッティンガム・フォレストが今シーズンは残留争いに巻き込まれると予想した者は少なかったが、シティ・グラウンドではまさにその状況に直面している。今シーズン3人目の監督となったショーン・ダイシは、ヨーロッパリーグでの戦いを軌道に戻す任務も課せられている。
フォレストにとって残念なのは、AFCONで最大4選手、そのうちの2人は主力を失う可能性があることだ。イブラヒム・サンガレは今や信頼できる中盤のオプションだが、オラ・アイナがナイジェリア代表に参加するかどうかは、数カ月の離脱を余儀なくされたハムストリングの負傷からの回復状況次第だ。ウィリー・ボリーとタイウォ・アウォニイは先発レギュラーではないが、ヨーロッパリーグを戦うフォレストにとって、彼らがいないとなれば痛手となるだろう。
欠場選手数：3 ライル・フォスター（南アフリカ共和国）、アクセル・トゥアンゼベ（コンゴ民主共和国）、ハンニバル・メイブリ（チュニジア）
バーンリーにとって良いことは、今シーズンの降格回避の可能性がわずかながら残っていることだ。プレミアリーグの順位表の底に沈んではおらず、トップリーグに復帰したばかりにしては見事と言ってよい結果を収めている。
しかし、今後は厳しくなる可能性もある。ストライカーのライル・フォスターはAFCONに参加する見込みで、元マンチェスター・ユナイテッドの2選手、アクセル・トゥアンゼベとハンニバル・メイブリも同様だ。スコット・パーカー監督にとっての救いは、この3選手がそれぞれ異なるポジションでプレーするため、ひとつのポジションの戦力が完全に枯渇することはないことかもしれない。
欠場選手数：3 アレックス・イウォビ、カルバン・バッシー、サムエル・チュクウェゼ（すべてナイジェリア代表）
夏の移籍市場での不正行為のせいで、長く中位をキープしてきたフラムが今シーズンは残留争いに巻き込まれている。すでにマルコ・シウヴァ監督の去就が取りざたされており、今後1、2カ月の間に数名の主力選手を欠くことになるとすれば、むしろ監督は喜ぶかもしれない。プレミアリーグで最も過小評価されている選手のひとりであるアレックス・イウォビは、カルバン・バッシー、サミュエル・チュクウェゼと共に、13年ぶりのアフリカ大陸の大会で優勝を目指すナイジェリア代表としてAFCONに参戦する。
欠場選手数：3 イリマン・エンジアイ、イドリッサ・ゲイェ（ともにセネガル）、アダム・アズノウ（モロッコ）
デイヴィッド・モイーズ監督は、それぞれ異なる資質を持つ2人のセネガル代表MFの離脱を残念に思うだろう。スキリーマンことイリマン・エンジアイは2024年に加入して以来エヴァートンの攻撃を牽引し、今や「ビッグ6」以外でプレミアリーグ最高選手のひとりと認められている。一方、ベテランの守備的MFイドリッサ・ゲイェは、長年、ピッチの中央でチームの失点を最小限に抑えてきた。彼の不在はボールのない局面で確実に影響を及ぼすだろう。
アダム・アズノウも母国モロッコ代表に参加予定だが、バイエルン・ミュンヘンから7月にエヴァートンに移籍して以来、出場機会を得られていない。むしろAFCONでの出場時間が、ヒル・ディッキンソン・スタジアムでのデビューシーズン後半に向けた貴重な準備となる可能性もある。
欠場選手数：5 マーシャル・ムネツィ、タワンダ・チレワ（ともにジンバブエ）、トル・アロコダレ（ナイジェリア）、エマニュエル・アグバドゥ（コートジボワール）、ジャクソン・チャチャウア（カメルーン）ルベン・ネヴェスやジョアン・モウティーニョといったワールドクラスの選手を擁していた時代は遠い昔となり、今シーズンは最悪のスタートを切ったことでプレミアリーグ残留が深刻な危機に瀕している。新監督ロブ・エドワーズはこの冬、最大5人の選手を欠くことになる見込みで、マイカ・リチャーズのお気に入りの選手のひとりで、ボックス・トゥ・ボックス型のMFマーシャル・ムネツィもそのひとりと言われている。何とか降格を回避するためには、1月の移籍市場が忙しくなるだろうという報道が事実である必要があるだろう。
欠場選手数：3 ブライアン・エンベウモ（カメルーン）、アマド・ディアロ（コートジボワール）、ヌサイル・マズラウィ（モロッコ）
ルベン・アモリム監督は、今シーズンこれまで、マンチェスター・ユナイテッドの選手たちと練習する時間が従来より多く確保できたことの恩恵を確実に受けている。ヨーロッパの大会に出場せず、8月にはカラバオカップを2回戦で敗退したため、チームの負担は軽減されている。しかし、間もなく課題に直面することだろう。
マンチェスター・Uは先発イレブンの右サイドのメンバーをすべて失う見込みだ。万能型DFヌサイル・マズラウィ、ウイングからウイングバックに転向したアマド・ディアロ、そしてスターFWのブライアン・エンベウモの3人が、それぞれの母国代表としてAFCONで主力となる可能性が高い。すでにオールド・トラッフォードでは大会に向けた調整が始まっており、マンチェスター・Uはアンドレ・オナナを巡る過去の不手際を踏まえ、エンベウモを招集するカメルーン代表との間で、再びクラブ対代表の対立が生じることを避けたいと思っている。アモリム監督は、12月21日の大会開幕までエンベウモをイングランドに留め置くことを望んでいる。
欠場選手数：7 ケムズダイン・タルビ（モロッコ）、ヘイニウド（モザンビーク）、アビブ・ディアッラ（セネガル）、シモン・アディングラ（コートジボワール）、ベルトラン・トラオレ（ブルキナファソ）、アルトゥール・マスアク、ノア・サディキ（ともにコンゴ民主共和国）
サンダーランドの驚異的な変貌は、今シーズンのプレミアリーグで最も興味深いストーリーのひとつである。サンダーランドは5月に辛うじてトップリーグ復帰を果たしたが、プレーオフの決勝でシェフィールド・ユナイテッドと劇的な試合を繰り広げ、タイムアップ間際の最後のプレーで勝利を決めたのだった。それが今や、ヨーロッパの大会への出場権獲得すら囁かれている。
その実力を真に試されるのは12月から1月にかけてである。レジス・ル・ブリ監督は7人の主力選手をAFCONに送り出す予定で、そこには、チェルシー戦で決勝点を挙げた活躍中のウイング、ケムズダイン・タルビや、中盤でグラニト・ジャカの頼れる相棒を務めるノア・サディキも含まれる。しかしサンダーランドが冬の間好調を維持できれば、彼らは確かに本物だと見なされることだろう。