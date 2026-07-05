【7月7日】ポルトガルvsスペインのキックオフ時間・メンバー・放送予定

FIFAワールドカップ2026のラウンド16（決勝トーナメント2回戦）でポルトガル代表とスペイン代表が激突する。昨季の欧州ネーションズリーグ決勝の再戦となった欧州の強豪同士によるラウンド16屈指の好カードだ。
本記事では、ポルトガル代表vsスペイン代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026のラウンド16（決勝トーナメント2回戦）でポルトガル代表とスペイン代表が激突する。昨季の欧州ネーションズリーグ決勝の再戦となった欧州の強豪同士によるラウンド16屈指の好カードだ。
本記事では、ポルトガル代表vsスペイン代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。
FIFAワールドカップ2026ラウンド16（決勝トーナメント2回戦）のポルトガル代表vsスペイン代表は、現地時間7月6日(月)に開催。キックオフは現地時間午後2時に予定されており、日本との時差は14時間あるため、日本時間7月7日(火)午前4時に試合開始の予定だ。
7月7日(火)開催のFIFAワールドカップ2026ラウンド16のポルトガルコ代表vsスペイン代表は、アメリカのテキサス州アーリントンにある「ダラス・スタジアム（AT&Aスタジアム）」で開催される。
ダラス・スタジアムは、8万人を超える収容人数を誇る大型スタジアム。アメリカンフットボールNFLのダラス・カウボーイズの本拠地であり、開閉式の屋根が特徴だ。
今大会では、日本代表がオランダ代表とスウェーデン代表と対戦するなど、グループステージ5試合、ラウンド32の2試合、ラウンド16のポルトガルvsスペイン、そして準決勝の1試合、計9試合が予定されている。
なお、今大会でポルトガル、スペインの両国ともに同スタジアムでプレーしていない。
FIFAワールドカップ2026ラウンド16のポルトガル代表vsスペイン代表は、テレビ放送は地上波「日本テレビ」で生中継、BS「NHK BSP4K」で録画放送、ネット『DAZN』でライブ配信が予定されている。
|チャンネル
|形態
|中継開始
|DAZN
|ネット
|午前4:00
|日本テレビ
|地上波
|午前3:40
|NHK BSP4K
|BS
|午後7:00(録画)
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。
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W杯出場：9回目(7大会連続)
最高成績：3位(1966)
FIFAランキング：7位
▼GK
1 ディオゴ・コスタ（ポルト）
12 ジョゼ・サ（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
22 ルイ・シルヴァ（スポルティングCP）
▼DF
2 ネルソン・セメド（フェネルバフチェ／トルコ）
3 ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）
4 トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
5 ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
6 マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ／イングランド）
13 レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）
14 ゴンサロ・イナシオ（スポルティングCP）
20 ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）
25 ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）
▼MF
8 ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
10 ベルナルド・シウバ（レアル・マドリード／スペイン）
15 ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）
21 ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
23 ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
24 サム・コスタ（マジョルカ／スペイン）
▼FW
7 クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）
9 ゴンサロ・ラモス（ミラン／イタリア）
11 ジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）
16 フランシスコ・トリンコン（スポルティングCP）
17 ラファエウ・レオン（ミラン／イタリア）
18 ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）
19 ゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ／スペイン）
26 フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス／イタリア）
▼監督
ロベルト・マルティネス
W杯出場：17回目(13大会連続)
最高成績：優勝(2010)
FIFAランキング：3位
▼GK
1 ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）
13 ジョアン・ガルシア（バルセロナ）
23 ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）
▼DF
2 マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）
3 アレックス・グリマルド（アトレティコ・マドリード）
4 エリック・ガルシア（バルセロナ）
5 マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）
12 ペドロ・ポロ（トッテナム／イングランド）
14 アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）
22 パウ・クバルシ（バルセロナ）
24 マルク・ククレジャ（レアル・マドリード）
▼MF
6 ミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）
8 ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）
9 ガビ（バルセロナ）
10 ダニ・オルモ（バルセロナ）
15 アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）
16 ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）
18 マルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）
20 ペドリ（バルセロナ）
▼FW
7 フェラン・トーレス（バルセロナ）
11 ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）
17 ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）
19 ラミン・ヤマル（バルセロナ）
21 ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
25 ビクトル・ムニョス（リヴァプール／イングランド）
26 ボルハ・イグレシアス（セルタ）
▼監督
ルイス・デ・ラ・フエンテ