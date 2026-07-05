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Yuta Tokuma

【7月7日】ポルトガルvsスペインのキックオフ時間・メンバー・放送予定

ワールドカップ
ポルトガル 対 スペイン
ポルトガル
スペイン

【FIFAワールドカップ2026】FIFAワールドカップ2026ラウンド16（決勝トーナメント2回戦）のポルトガル代表vsスペイン代表のキックオフ時間、試合会場、放送・配信予定を紹介。

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FIFAワールドカップ2026のラウンド16（決勝トーナメント2回戦）でポルトガル代表とスペイン代表が激突する。昨季の欧州ネーションズリーグ決勝の再戦となった欧州の強豪同士によるラウンド16屈指の好カードだ。

本記事では、ポルトガル代表vsスペイン代表のキックオフ時間や放送予定、メンバーなどを紹介する。

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    ポルトガルvsスペインの開催日・キックオフ時刻は？

    FIFAワールドカップ2026ラウンド16（決勝トーナメント2回戦）のポルトガル代表vsスペイン代表は、現地時間7月6日(月)に開催。キックオフは現地時間午後2時に予定されており、日本との時差は14時間あるため、日本時間7月7日(火)午前4時に試合開始の予定だ。

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    ポルトガルvsスペインの開催スタジアムは？

    7月7日(火)開催のFIFAワールドカップ2026ラウンド16のポルトガルコ代表vsスペイン代表は、アメリカのテキサス州アーリントンにある「ダラス・スタジアム（AT&Aスタジアム）」で開催される。

    ダラス・スタジアムは、8万人を超える収容人数を誇る大型スタジアム。アメリカンフットボールNFLのダラス・カウボーイズの本拠地であり、開閉式の屋根が特徴だ。

    今大会では、日本代表がオランダ代表とスウェーデン代表と対戦するなど、グループステージ5試合、ラウンド32の2試合、ラウンド16のポルトガルvsスペイン、そして準決勝の1試合、計9試合が予定されている。

    なお、今大会でポルトガル、スペインの両国ともに同スタジアムでプレーしていない。

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    ポルトガルvsスペインのテレビ放送/ネット配信予定

    FIFAワールドカップ2026ラウンド16のポルトガル代表vsスペイン代表は、テレビ放送は地上波「日本テレビ」で生中継、BS「NHK BSP4K」で録画放送、ネット『DAZN』でライブ配信が予定されている。

    チャンネル形態中継開始
    DAZNネット午前4:00
    日本テレビ地上波午前3:40
    NHK BSP4KBS午後7:00(録画)

    ※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各公式サイトよりご確認ください。

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    ポルトガル代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：9回目(7大会連続)
    最高成績：3位(1966)
    FIFAランキング：7位

    ■メンバー・背番号

    ▼GK
    1　ディオゴ・コスタ（ポルト）
    12　ジョゼ・サ（ウォルヴァーハンプトン／イングランド）
    22　ルイ・シルヴァ（スポルティングCP）

    ▼DF
    2　ネルソン・セメド（フェネルバフチェ／トルコ）
    3　ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ／イングランド）
    4　トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
    5　ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
    6　マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ／イングランド）
    13　レナト・ヴェイガ（ビジャレアル／スペイン）
    14　ゴンサロ・イナシオ（スポルティングCP）
    20　ジョアン・カンセロ（バルセロナ／スペイン）
    25　ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン／フランス）

    ▼MF
    8　ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド／イングランド）
    10　ベルナルド・シウバ（レアル・マドリード／スペイン）
    15　ジョアン・ネヴェス（パリ・サンジェルマン／フランス）
    21　ルベン・ネヴェス（アル・ヒラル／サウジアラビア）
    23　ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン／フランス）
    24　サム・コスタ（マジョルカ／スペイン）

    FW
    7　クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル／サウジアラビア）
    9　ゴンサロ・ラモス（ミラン／イタリア）
    11　ジョアン・フェリックス（アル・ナスル／サウジアラビア）
    16　フランシスコ・トリンコン（スポルティングCP）
    17　ラファエウ・レオン（ミラン／イタリア）
    18　ペドロ・ネト（チェルシー／イングランド）
    19　ゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ／スペイン）
    26　フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス／イタリア）

    監督
    ロベルト・マルティネス

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    スペイン代表の基本情報・FIFAランク

    ■基本情報

    W杯出場：17回目(13大会連続)
    最高成績：優勝(2010)
    FIFAランキング：3位

    ■メンバー・背番号

    ▼GK
    1　ダビド・ラヤ（アーセナル／イングランド）
    13　ジョアン・ガルシア（バルセロナ）
    23　ウナイ・シモン（アスレティック・ビルバオ）

    ▼DF
    2　マルク・プビル（アトレティコ・マドリード）
    3　アレックス・グリマルド（アトレティコ・マドリード）
    4　エリック・ガルシア（バルセロナ）
    5　マルコス・ジョレンテ（アトレティコ・マドリード）
    12　ペドロ・ポロ（トッテナム／イングランド）
    14　アイメリク・ラポルテ（アスレティック・ビルバオ）
    22　パウ・クバルシ（バルセロナ）
    24　マルク・ククレジャ（レアル・マドリード）

    ▼MF
    6　ミケル・メリーノ（アーセナル／イングランド）
    8　ファビアン・ルイス（パリ・サンジェルマン／フランス）
    9　ガビ（バルセロナ）
    10　ダニ・オルモ（バルセロナ）
    15　アレックス・バエナ（アトレティコ・マドリード）
    16　ロドリ（マンチェスター・シティ／イングランド）
    18　マルティン・スビメンディ（アーセナル／イングランド）
    20　ペドリ（バルセロナ）

    FW
    7　フェラン・トーレス（バルセロナ）
    11　ジェレミ・ピノ（クリスタル・パレス／イングランド）
    17　ニコ・ウィリアムズ（アスレティック・ビルバオ）
    19　ラミン・ヤマル（バルセロナ）
    21　ミケル・オヤルサバル（レアル・ソシエダ）
    25　ビクトル・ムニョス（リヴァプール／イングランド）
    26　ボルハ・イグレシアス（セルタ）

    監督
    ルイス・デ・ラ・フエンテ

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  • World Cup 2026 Power Rankings GFXGOAL

    FIFAワールドカップ2026 関連情報

    【大会情報・日程】

    【視聴方法】

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