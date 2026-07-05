【7月7日】ポルトガルvsスペインのキックオフ時間・メンバー・放送予定

7月7日(火)開催のFIFAワールドカップ2026ラウンド16のポルトガルコ代表vsスペイン代表は、アメリカのテキサス州アーリントンにある「ダラス・スタジアム（AT&Aスタジアム）」で開催される。

ダラス・スタジアムは、8万人を超える収容人数を誇る大型スタジアム。アメリカンフットボールNFLのダラス・カウボーイズの本拠地であり、開閉式の屋根が特徴だ。

今大会では、日本代表がオランダ代表とスウェーデン代表と対戦するなど、グループステージ5試合、ラウンド32の2試合、ラウンド16のポルトガルvsスペイン、そして準決勝の1試合、計9試合が予定されている。

なお、今大会でポルトガル、スペインの両国ともに同スタジアムでプレーしていない。