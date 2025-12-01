リヴァプールは2025-26シーズン、過去最高の約4億5000万ポンドを投じた夏の補強にもかかわらず混乱に陥った。プレミアリーグの強豪は現在8位に沈み、首位アーセナルとは早くも9ポイント差がついている。 チャンピオンズリーグで PSVアイントホーフェンに4-1という屈辱的な敗戦を喫して危機はさらに深まり、現地ファンはこの試合のプレーを最近の記憶における欧州での最悪のパフォーマンスのひとつと評している。ヘッドコーチのアルネ・スロットは、プレッシャーが高まり、退任の可能性に関する噂が飛び交う中、厳しい監視の目にさらされている。

フロリアン・ヴィルツ、アレクサンダル・イサク、ウーゴ・エキティケといった注目度の高い選手たちが加入し、新たな支配の時代を切り開くことが期待されていた。だが、その代わりにレッズは結束力、バランス、安定性に苦しんでいる。 守備の脆弱さ、まとまりのないプレス、効果のない攻撃パターンが繰り返される失態により、公式戦7試合中5敗という憂慮すべき崩壊を招いた。こうした欠点を理由に、批評家たちはチームに組織力やリーダーシップが欠けていると非難し、ヨーロッパのサッカー界全体から厳しい視線が注がれている。

チームの新たな創造的な中心として獲得されたヴィルツは、プレミアリーグへの適応に特に苦慮。リーグ戦初出場から12試合で得点もアシストも記録できなかった。リヴァプールがシーズン序盤の危機に陥るにつれて、不満は強まり、外部からの声はリヴァプールの高額な移籍金で獲得した選手たちを真っ向から非難し始めた。