Getty/GOAL
バイエルン重鎮がリヴァプールを痛烈批判「ヴィルツがかわいそうだ」
リヴァプールは2025-26シーズン、過去最高の約4億5000万ポンドを投じた夏の補強にもかかわらず混乱に陥った。プレミアリーグの強豪は現在8位に沈み、首位アーセナルとは早くも9ポイント差がついている。 チャンピオンズリーグで PSVアイントホーフェンに4-1という屈辱的な敗戦を喫して危機はさらに深まり、現地ファンはこの試合のプレーを最近の記憶における欧州での最悪のパフォーマンスのひとつと評している。ヘッドコーチのアルネ・スロットは、プレッシャーが高まり、退任の可能性に関する噂が飛び交う中、厳しい監視の目にさらされている。
フロリアン・ヴィルツ、アレクサンダル・イサク、ウーゴ・エキティケといった注目度の高い選手たちが加入し、新たな支配の時代を切り開くことが期待されていた。だが、その代わりにレッズは結束力、バランス、安定性に苦しんでいる。 守備の脆弱さ、まとまりのないプレス、効果のない攻撃パターンが繰り返される失態により、公式戦7試合中5敗という憂慮すべき崩壊を招いた。こうした欠点を理由に、批評家たちはチームに組織力やリーダーシップが欠けていると非難し、ヨーロッパのサッカー界全体から厳しい視線が注がれている。
チームの新たな創造的な中心として獲得されたヴィルツは、プレミアリーグへの適応に特に苦慮。リーグ戦初出場から12試合で得点もアシストも記録できなかった。リヴァプールがシーズン序盤の危機に陥るにつれて、不満は強まり、外部からの声はリヴァプールの高額な移籍金で獲得した選手たちを真っ向から非難し始めた。
- AFP
ウリ・ヘーネスはこれまでで最も辛辣な評価を下し、リヴァプールの本質的な問題として以下のように主張した。
「彼らは5億ユーロも費やしたのに壊滅的な状況だ。私の見解では、それはスーパースターしかいないからだ。リーダーばかりで働き手がいない」
「私はいつも言うんだ。リヴァプールでは、スターたちがボールを手放したがらない。だから、いずれ5つのボールでプレーすることになるだろうと」
この発言の中で最も注目を集めた部分では、ヘーネスはヴィルツへの同情を示しつつ、責任の一端がモハメド・サラーとドミニク・ソボスライにあると強調した。
「かわいそうなフロリアン・ヴィルツ…彼は全くボールをもらえない。サラーとソボスライ、彼らは何と言われようと、自分たちのボールで遊びたいようだ」
リヴァプールの低迷は複数の戦術的・構造的要素に及んでおり、スロット監督の高強度原則を実行できない分断されたチームを生み出した。かつて恐れられたプレスは不安定になり、相手に隙を与えると同時に、迅速かつ効果的なカウンター能力を制限している。その結果、試合はスタッツ的には支配しながらも、決定的な瞬間でのミス、決定力不足、守備の集中力低下によって敗北を重ねている。
夏の移籍市場でウインガーのルイス・ディアスが去ったことで、スピードと直線性が顕著に低下。リヴァプールは低ブロックを崩すための爆発力を失った。コーディ・ガクポら選手がドリブル突破やビルドアップで影響力を維持しているにもかかわらず、決定的なラストパスが繰り返し欠如し、好機を活かせない状況が続いている。こうした欠陥が、組織的なパターンよりも個人の閃きへの依存を助長し、中盤の創造的選手への負担を増大させている。
ヴィルツの苦戦はこうした広範な問題を反映している。彼のスキルセットは、素早い連携、同期した動き、そして早い段階でのパストリガーを認識するチームメイトに依存しているからだ。レヴァークーゼンでは、習慣化される反復を基盤としたシステムで彼は活躍した。しかしリヴァプールでは、深く下がってもパスが遅れて届くか、全く届かない状況に陥ることが多い。
- Getty Images
リヴァプールは現在、シーズンが完全に崩壊する前に安定化を図るという課題に直面している。まずは自信を取り戻し、ボール保持時と攻守の切り替えにおける組織性を回復する必要がある。スロット監督は即座に戦力内で解決策を見出さねばならない。特にヴィルツが機能する環境を整えつつ、孤立したスター選手の瞬間的な活躍への依存を減らすことが急務だ。結果がすぐに好転しなければ、継続的なプレッシャーがリヴァプールに1月の重大決断を迫るだろう——選手層だけでなく、指揮官の座にも及ぶ可能性がある。
日曜日のウェストハム戦で多少軌道修正を果たしたリヴァプールは、サンダーランドとリーズ・ユナイテッドとの対戦を経て、チャンピオンズリーグでインテルと激突する。
広告