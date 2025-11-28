シュチェスニーが昨季のチャンピオンズリーグ準決勝敗退後に泣いていた選手をどう盛り上げたかを告白

シュチェスニーは『GQ』のインタビューでサン・シーロでの場面を語り、サッカーの舞台裏を人間的な視点で教えてくれた。

「『なぜ泣いているんだ？』と僕は尋ねたんだ。彼は準決勝で負けたと言った。だから僕は彼自身の歩みを思い出させた。『2年前、君はどこにいた？どこかのスタジアムで平凡なサッカーをしていただろう。そして今日、君はチャンピオンズリーグの準決勝でプレーしたんだ！君は100の重要な試合で負けて、別の100で勝つだろう。でも今、君がどこにいるか見てごらん。おい、ここはサン・シーロのバスルームだ。そして今夜、君はチャンピオンズリーグの準決勝にいたんだ。負けたと言うのか。いいだろう、負けた。でも、ここまで来たことを見てごらん』ってね」

元ユヴェントスのキーパーは、激励のスピーチを続けた様子をユーモラスに説明した。

「僕はタバコを一服する。待つ。彼はそれを処理する必要がある。そして彼が背筋を伸ばして言うのを見る。『くそ、俺は今日アシストまでしたんだ！』そして彼は泣き止む。彼は自分が誰であるかを思い出す。彼のパスはチャンピオンズリーグ準決勝でのアシストだった。そして彼がそのバスルームから出て行った時、まさにそう感じていた。胸を張って、頭を高く上げてね」

シュチェスニーはまた、キャリアに一度幕を下ろした後、どのようにしてトップレベルのサッカーに復帰することになったかについても語った。

「サッカーがもう僕を興奮させなくなったわけではない。僕が持っていた選択肢に情熱を持てなかっただけだ。トップ10のクラブがオファーを送ってきていたにもかかわらずね。引退を発表する3日前、僕はロベルト・レヴァンドフスキと話し、もうどのクラブでもプレーしたくないと伝えた。バルセロナから電話があった時、彼はおそらく僕を説得できると思ったのだろう。僕は最初のシーズン全体を無給でプレーした。バルサから受け取ったものは、契約を早期終了したことでユヴェントスに返済しなければならなかった金額とちょうど同じだった」