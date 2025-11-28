Getty Images Sport
シュチェスニーが昨季のチャンピオンズリーグ準決勝敗退後に泣いていた選手をどう盛り上げたかを告白
シュチェスニーはバルセロナの守護神ではないかもしれないが、ヨーロッパで最も若いロッカールームの一つで、彼の影響力は計り知れないものとなっている。現在35歳のGKは短い引退期間を経て昨シーズンに加入し、特に緊張感のある高圧的な試合で、すぐにメンター的存在となった。
そのような瞬間の一つが、昨シーズンのインテルとのチャンピオンズリーグ準決勝敗戦の時だった。バルセロナは歴史的な決勝進出まであと数分というところで、ロスタイム2分に同点ゴールを許した。この一連の流れは、マルティンへのチャレンジから始まったもので、このフルバックはファウルと判定されるべきだったと信じていた。それまでに2つのアシストを記録していたマルティンは、敗北を重く受け止めて自分を責めた。
チームがサン・シーロ内で失意を処理しようとしていた時、シュチェスニーは経験だけが提供できる冷静な視点を持って介入し、後に彼が明かした感情的な交流の舞台を整えた。
- AFP
シュチェスニーは『GQ』のインタビューでサン・シーロでの場面を語り、サッカーの舞台裏を人間的な視点で教えてくれた。
「『なぜ泣いているんだ？』と僕は尋ねたんだ。彼は準決勝で負けたと言った。だから僕は彼自身の歩みを思い出させた。『2年前、君はどこにいた？どこかのスタジアムで平凡なサッカーをしていただろう。そして今日、君はチャンピオンズリーグの準決勝でプレーしたんだ！君は100の重要な試合で負けて、別の100で勝つだろう。でも今、君がどこにいるか見てごらん。おい、ここはサン・シーロのバスルームだ。そして今夜、君はチャンピオンズリーグの準決勝にいたんだ。負けたと言うのか。いいだろう、負けた。でも、ここまで来たことを見てごらん』ってね」
元ユヴェントスのキーパーは、激励のスピーチを続けた様子をユーモラスに説明した。
「僕はタバコを一服する。待つ。彼はそれを処理する必要がある。そして彼が背筋を伸ばして言うのを見る。『くそ、俺は今日アシストまでしたんだ！』そして彼は泣き止む。彼は自分が誰であるかを思い出す。彼のパスはチャンピオンズリーグ準決勝でのアシストだった。そして彼がそのバスルームから出て行った時、まさにそう感じていた。胸を張って、頭を高く上げてね」
シュチェスニーはまた、キャリアに一度幕を下ろした後、どのようにしてトップレベルのサッカーに復帰することになったかについても語った。
「サッカーがもう僕を興奮させなくなったわけではない。僕が持っていた選択肢に情熱を持てなかっただけだ。トップ10のクラブがオファーを送ってきていたにもかかわらずね。引退を発表する3日前、僕はロベルト・レヴァンドフスキと話し、もうどのクラブでもプレーしたくないと伝えた。バルセロナから電話があった時、彼はおそらく僕を説得できると思ったのだろう。僕は最初のシーズン全体を無給でプレーした。バルサから受け取ったものは、契約を早期終了したことでユヴェントスに返済しなければならなかった金額とちょうど同じだった」
メンターシップに加え、シュチェスニーはアーセナル時代にジムでの事故で両前腕を骨折したキャリアの過酷な身体的現実についても明かした。この負傷により、両腕に金属プレートが埋め込まれ、今日まで残っている。「トレーニング中、手の感覚を完全に失い、痛みのために水のボトルさえ持てなくなる瞬間がある。僕はこの苦しみに疲れ果てている」
彼はシーズンを通じてこの状態がどのように影響するかについてさらに詳しく語った。
「プレシーズン中、最も厳しいセッションの時が一番つらい。シーズン中はより楽だ。2回トレーニングして、それから試合をするので、手が少し休まり、痛みが和らぐ。手首から肘に広がるんだ」
痛みにもかかわらず、シュチェスニーはチームの不可欠な存在であり続けている。彼の契約は2027年まで続き、マルク=アンドレ・テア・シュテーゲンの不在中にジョアン・ガルシアがクラブの現在のナンバーワンの座を引き継いでいる一方で、シュチェスニーはメンターとして安定した存在として評価され続けている。
夏にクラブ首脳陣との緊張があった後、テア・シュテーゲンの長期的な将来が不透明であるため、これがプロとしての最後の年になると予想されていたとしても、バルセロナはシュチェスニーにもう1シーズン頼る可能性がある。
- Getty/GOAL
カタルーニャの巨人は調子を安定させ、ハンジ・フリック監督の下での成長を続けることを目指してアラベス戦に戻る。シュチェスニーはもはや守護神ではないが、彼のリーダーシップと経験は、プレッシャー、期待、そして大きなヨーロッパの夜を乗り越える若いチーム内で重要な要素であり続けている。
これが彼の最後のシーズンであろうと、もう一つの予期せぬ章の始まりであろうと、シュチェスニーはピッチの外で、一つの激励、一つの物語、一つの教訓ずつ、足跡を残し続けている。
広告