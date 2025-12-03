メッシの帰郷の噂にバルセロナのSDデコが言及「彼はまだ貢献できる」

世界中の多くのサッカーファンが、メッシが将来カンプ・ノウに戻ることを望んでおり、この話はすぐには消え去らないだろう。しかし、両者は近い将来に焦点を当てるべき異なる目標を持っている。メッシは土曜日にさらなるシルバーウェアの獲得を望んでいる。インテル・マイアミはMLSカップ決勝でバンクーバー・ホワイトキャップスと対戦する。彼は将来、元チームメイトたちと合流する可能性がある。ネイマールは少年時代のクラブであるサントスへの困難な復帰を経験した後、MLSへの移籍と結び付けられている。また、彼は来年のワールドカップに出場する可能性もある。大会はアメリカ、カナダ、メキシコで開催され、アルゼンチンは2022年にカタールで獲得した王冠を守ろうとしている。

一方、バルセロナはラ・リーガの首位でレアル・マドリーに4ポイントのリードを広げているが、ロス・ブランコスは水曜日の夜にアトレティック・クルブと対戦する際にそのアドバンテージを縮めるチャンスがある。シャビ・アロンソ監督のチームはリーグ戦で3連続引き分けの後、混乱に陥っているようだ。監督とヴィニシウス・ジュニオールのような主要スターとの間の緊張が常に高まっていると言われており、バルセロナはハンジ・フリック監督で比較的説得力を持って獲得したリーグタイトルの防衛を期待している。夏が来れば潜在的な新加入に関する多くの憶測があるだろうし、ロベルト・レヴァンドフスキのようなスターの将来についても不確実性がある。