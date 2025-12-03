Getty Images Sport
メッシの帰郷の噂にバルセロナのSDデコが言及「彼はまだ貢献できる」
メッシはバルセロナのトップチームでの輝かしい17年間で歴代最高の選手としての地位を確立し、778試合出場と驚異的な672ゴールというクラブの最多出場と最多得点の記録を保持している。彼は古巣で獲得できるすべての主要な栄誉を獲得した。これには10回のラ・リーガタイトルや4回のチャンピオンズリーグが含まれ、アンドレス・イニエスタ、シャビ、ネイマール、セルヒオ・ブスケツといった他のレジェンドたちと共にプレーし、歴史上最も輝かしい時期の一つを享受した。おとぎ話は2021年に終わりを迎え、財政の不始末がメッシの契約満了時の退団をもたらした。彼はパリ・サンジェルマンにフリー移籍で加入したが、フランスでの2シーズンは困難を極めた。その後、メジャーリーグサッカーのインテル・マイアミに加入し、そこで驚異的な得点力を取り戻した。
バルセロナは依然として資金面でやや逼迫しているが、4年前よりも良い状況にあるようだ。しかしスポーツディレクターのデコ氏は、アルゼンチン人のクラブへの復帰の可能性について問われた際、多くを語らなかった。
『Que t'hi jugues』でデコ氏は次のように述べた。
「レオは契約中であり、考慮されたことさえないので、可能だとは思わない。レオは常にレオであり、彼はまだ何かを貢献できるだろう。彼は素晴らしい選手だが、私たちが話し合うようなことではない。現在の状況は完全に憶測だ」
バルセロナファンは当然のことながら、メッシが11月初旬に新装されたクラブのカンプ・ノウスタジアムで撮影された際に、彼に夢中になった。この伝説的な攻撃手は、サポーターに適切な別れを告げるために、将来何らかの形で戻りたいと認めた。これは4年前にCOVID-19パンデミックのために叶わなかったことだ。しかし、ジョアン・ラポルタ会長は後に、メッシが最近インテル・マイアミとさらに3年間の将来を約束したことからプレーする帰郷を考えることは「現実的ではない」と明らかにした。彼らの財政状況は依然として厳しく、過去数シーズンにわたってヨーロッパの他のトップチームと比較して移籍にほとんど費やしていない。メッシの給与を支払えるかどうかはまだわからない。
世界中の多くのサッカーファンが、メッシが将来カンプ・ノウに戻ることを望んでおり、この話はすぐには消え去らないだろう。しかし、両者は近い将来に焦点を当てるべき異なる目標を持っている。メッシは土曜日にさらなるシルバーウェアの獲得を望んでいる。インテル・マイアミはMLSカップ決勝でバンクーバー・ホワイトキャップスと対戦する。彼は将来、元チームメイトたちと合流する可能性がある。ネイマールは少年時代のクラブであるサントスへの困難な復帰を経験した後、MLSへの移籍と結び付けられている。また、彼は来年のワールドカップに出場する可能性もある。大会はアメリカ、カナダ、メキシコで開催され、アルゼンチンは2022年にカタールで獲得した王冠を守ろうとしている。
一方、バルセロナはラ・リーガの首位でレアル・マドリーに4ポイントのリードを広げているが、ロス・ブランコスは水曜日の夜にアトレティック・クルブと対戦する際にそのアドバンテージを縮めるチャンスがある。シャビ・アロンソ監督のチームはリーグ戦で3連続引き分けの後、混乱に陥っているようだ。監督とヴィニシウス・ジュニオールのような主要スターとの間の緊張が常に高まっていると言われており、バルセロナはハンジ・フリック監督で比較的説得力を持って獲得したリーグタイトルの防衛を期待している。夏が来れば潜在的な新加入に関する多くの憶測があるだろうし、ロベルト・レヴァンドフスキのようなスターの将来についても不確実性がある。
