【NXGN】ケビン・フィリング：マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が噂される10代の天才少年は同胞のイサクの足跡をたどるのか

その翌日、AIKは若手きフィリングと初めてのプロ契約を結び、2028年6月までクラブに留まることを発表した。

「AIKで初めてのプロ契約を結ぶなんて、まったく夢みたいだ」と、彼は熱く語った。「16歳でトップチームに昇格できて、夢がかなった。これからも成長し続け、次の夢であるAIKでのスウェーデン選手権優勝を目指す」。

だが、デビュー戦で得点を記録するなどした活躍は、残念ながら即座の大躍進にはつながらなかった。膝の負傷が発覚したのである。そのせいで2カ月の離脱を余儀なくされたが、復帰後は徐々に試合に出るようになっている。8月下旬以降の8試合で先発したのは1試合だけだが、彼の年齢で出場機会を得られたことに彼自身も満足しているだろう。

さらにフィリングはAIKでのプロ2点目となる得点を、またもや熱狂的な瞬間に決めた。ストックホルムのライバルであるIFブロマポイカルナとの試合で96分にヘディングで決勝点を叩き込んだのだ。「最高だ。これこそ、サッカーのあるべき姿だ」と、試合後フィリングは、HBO Maxのインタビューに両腕を広げて熱意あふれる様子で語った。「チャンスが来て、ゴールを決める。それで十分だ」。

国際舞台では、フィリングはすでにスウェーデンのU18代表に選ばれており、最近では親善試合でウェールズ相手に2得点を挙げた。すでにU15、U16、U17の代表を経験しており、近い将来にフル代表デビューを果たすのは間違いないだろう。