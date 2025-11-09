【NXGN】ケビン・フィリング：マンチェスター・ユナイテッドへの移籍が噂される10代の天才少年は同胞のイサクの足跡をたどるのか

フィリングは11月末に17歳になるが、イサクと同じ道を進んで、早々とヨーロッパの五大リーグへの移籍を果たすだろうか。現段階ではまだはっきりしたことは言えない。マンチェスター・ユナイテッドの名前が挙がっていても、それはおそらく代理人の交渉材料に過ぎない。
8月にはスウェーデンのメディアが、プレミアリーグの強豪マンチェスター・ユナイテッドとトッテナムがともに、300万ユーロ（約5億円）と評価されるフィリングに注目していると報じた。ただし英国のEU離脱に伴う規則のため、両クラブとも彼が18歳になる2026年11月まで獲得できない。マンチェスター・UはINEOSの傘下にあるスイスのFCローザンヌに彼をレンタル移籍させる計画で、スパーズは獲得しても即座にAIKへ戻す方針だと言われている。
その後は数週間沈黙が続いたが、10月下旬、ドイツのメディアが「ブンデスリーガが注目していることを受けて、マンチェスター・Uがフィリングと『具体的な交渉』をしている」と報じ、フィリングは早ければ1月に移籍する可能性があるとされた。しかし、この報道は即座にスウェーデンのメディアによって否定された。赤い悪魔が交渉を開始した可能性はあるものの、AIKは早期売却に消極的で、このストライカーの現在の価値を約500万ユーロ（約8億円）と見積もっているようである。その後アストン・ヴィラも関心を示したと報じられたが、スカウトを派遣してフィリングを観察しているにもかかわらず、アストン・ヴィラもマンチェスター・Uもストックホルムのクラブが提示した新たな要求額に応じる意思はないと言われている。
では本人はこの状況をどう捉えているのだろう。「特に気にしていない」と、彼は最近語った。「詳細は知らない。今はAIKに集中しているし、私がすべてを注ぐべきはAIKに対してだ。だから、このまま続けるだけだ。（目標は）チームでの先発を勝ち取り、出場する試合やチャンスごとにベストを尽くすこと。もっと得点を取り続けたい」。
おそらくこれは賢明な姿勢だろう。急ぐ必要は全くない。現在の軌道を維持すれば、ヨーロッパのエリートクラブが彼の成長を見守り続け、大きな移籍話が必ず訪れるはずだ。