【11月14日】サッカー日本代表 ガーナ代表戦の日程・キックオフ時間・メンバー・中継予定

11月14日(金)に行われる日本代表vsガーナ代表は、愛知県豊田市にある「豊田スタジアム」で開催される。

4万4380人の収容人員を誇る同スタジアムは、J1名古屋グランパスとジャパンラグビーリーグワンのトヨタヴェルブリッツの本拠地として使用されている。これまでにも複数回にわたってサッカー日本代表の強化試合も実施され、今回のガーナ戦は2019年のトリニダード・トバゴ戦以来6年ぶりに会場となる。また、2022年E-1選手権やFIFAクラブワールドカップ、2019年ラグビーワールドカップといった国際大会の会場としても使用されてきた。