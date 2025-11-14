【11月14日】サッカー日本代表 ガーナ代表戦の日程・キックオフ時間・メンバー・中継予定

サッカー日本代表は2025年11月14日(金)にキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表と対戦する。
本記事ではガーナ代表戦のキックオフ時間や中継予定などを紹介する。
アディダス
サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！
アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始
サッカー日本代表最新ユニフォーム
2026年W杯着用モデルが登場公式ストアでチェック
サッカー日本代表は2025年11月14日(金)にキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表と対戦する。
本記事ではガーナ代表戦のキックオフ時間や中継予定などを紹介する。
キリンチャレンジカップ2025(国際親善試合)の日本代表vsガーナ代表は、日本時間2025年11月14日(金)午後7時20分にキックオフを迎える。
ワールドカップ4度の出場を誇り、5度目の本戦出場権を獲得したアフリカの強豪ガーナと、日本はこれまで8度対戦しており、5勝3敗と勝ち越している。
11月14日(金)に行われる日本代表vsガーナ代表は、愛知県豊田市にある「豊田スタジアム」で開催される。
4万4380人の収容人員を誇る同スタジアムは、J1名古屋グランパスとジャパンラグビーリーグワンのトヨタヴェルブリッツの本拠地として使用されている。これまでにも複数回にわたってサッカー日本代表の強化試合も実施され、今回のガーナ戦は2019年のトリニダード・トバゴ戦以来6年ぶりに会場となる。また、2022年E-1選手権やFIFAクラブワールドカップ、2019年ラグビーワールドカップといった国際大会の会場としても使用されてきた。
日本代表vsガーナ代表は、地上波『TBS系列』で生中継され、ネット『TVer』でもライブ配信される。
■基本情報
W杯出場：4回
最高成績：準々決勝(2010)
FIFAランキング：75位
対日本戦戦績：3勝5敗(14得点18失点)
▼GK
ジョセフ・アナン(セント・パトリックス・アスレティック／アイルランド)
ベンジャミン・アサレ(ハーツ・オブ・オーク)
ローレンス・アティ・ジギ(ザンクト・ガレン／スイス)
▼DF
デリック・ケーン（ウニオン・ベルリン／ドイツ）
モハメド・サリス(モナコ／フランス)
ジェローム・オポク(イスタンブール・バシャクシェヒル／トルコ)
エベネゼル・アナン(サンテティエンヌ／フランス)
ジョナス・アジェティ(バーゼル／スイス)
コジョ・ペプラー・オポン(ニース／フランス)
カレブ・イレンキー(ノアシェラン／デンマーク)
アリドゥ・セイドゥ(レンヌ／フランス)
ギデオン・メンサー(オセール／フランス)
▼MF
アブ・フランシス（トゥールーズ／フランス）
クワシ・シボ(オビエド／スペイン)
プリンス・オウス(メデアマ)
ディーン・スレマナ（アタランタ／イタリア）
クリストファー・ボンス・バー（アル・カーディシーヤ／サウジアラビア）
▼FW
ケルヴィン・ヌクルマー（メデアマ）
ブランドン・トーマス＝アサンテ(コヴェントリー／イングランド)
プリンス・オセイ・オウス（モントリオール／アメリカ）
アントワーヌ・セメンヨ(ボーンマス／イングランド)
プリンス・クワベナ・アドゥ（ヴィクトリア・プルゼニ／チェコ）
▽GK
早川友基(鹿島アントラーズ)
小久保玲央ブライアン(シント＝トロイデン／ベルギー)
鈴木彩艶(パルマ／イタリア)
▽DF
谷口彰悟(シント＝トロイデン／ベルギー)
板倉滉(アヤックス／オランダ)
渡辺剛(フェイエノールト／オランダ)
安藤智哉(アビスパ福岡)
瀬古歩夢(ル・アーヴル／フランス)
菅原由勢(ヴェルダー・ブレーメン／ドイツ)
鈴木淳之介(コペンハーゲン／デンマーク)
▽MF/FW
遠藤航(リヴァプール／イングランド)
南野拓実(モナコ／フランス)
鎌田大地(クリスタル・パレス／イングランド)
小川航基(NECナイメヘン／オランダ)
前田大然(セルティック／スコットランド)
堂安律(フランクフルト／ドイツ)
上田綺世(フェイエノールト／オランダ)
田中碧(リーズ・ユナイテッド／イングランド)
町野修斗(ボルシアMG／ドイツ)
中村敬斗(スタッド・ランス／フランス)
佐野海舟(マインツ／ドイツ)
久保建英(レアル・ソシエダ／スペイン)
藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ／ドイツ)
北野颯太(ザルツブルク／オーストリア)
後藤啓介(シント＝トロイデン／ベルギー)
佐藤龍之介(ファジアーノ岡山)
▽監督
森保一