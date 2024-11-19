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サッカー日本代表vs中国代表 試合日程・開始時間・放送予定｜2026年ワールドカップ(W杯)アジア最終予選

ワールドカップ AFC -降格戦中国 対 日本日本中国

日本時間11月19日(火)午後9時キックオフのサッカー日本代表対中国代表戦のキックオフ時間、試合会場、テレビ放送予定を紹介。

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サッカー日本代表は、日本時間の11月19日(火)に開催されるワールドカップアジア最終予選(3次予選)第6節で敵地で中国代表と対戦する。

本記事では、中国戦の試合日程や開始時間、放送予定について紹介する。

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