サッカー日本代表とボリビア代表との通算対戦成績は？

サッカー日本代表は2025年11月18日(火)にキリンチャレンジカップ2025でボリビア代表と対戦する。
本記事ではボリビア代表との対戦成績を紹介する。
|日時
|大会名
|会場
|日本のFIFAランキング(当時)
|結果(日本-ボリビア)
|1999年7月5日
|コパアメリカ’99
|パラグアイ
|44位
|1-1 引き分け
|2000年6月18日
|キリンカップサッカー2000
|日本
|57位
|2-0 勝ち
|2019年3月26日
|キリンチャレンジカップ2019
|日本
|27位
|1-0 勝ち
11月18日(火)に行われる日本代表vsボリビア代表は、東京都にある「国立競技場」で開催される。
2019年に開場された新国立競技場。東京五輪のほか、サッカーのワールドカップ予選などビッグイベントが定期的に開催されている。
日本代表vsボリビア代表は、地上波『TBS系列』で生中継され、ネット『TVer』でもライブ配信される。