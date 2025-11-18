【11月18日】サッカー日本代表 ボリビア代表戦の日程・キックオフ時間・メンバー・中継予定

サッカー日本代表は2025年11月18日(火)にキリンチャレンジカップ2025でボリビア代表と対戦する。
本記事ではボリビア代表戦のキックオフ時間や中継予定などを紹介する。
キリンチャレンジカップ2025(国際親善試合)の日本代表vsボリビア代表は、日本時間2025年11月18日(火)午後7時15分にキックオフを迎える。
ワールドカップ本戦には3度出場するが、1994年大会を最後に強豪ひしめく南米予選を突破できていないが、今予選では大陸間プレーオフ圏内に滑り込み、8大会ぶりの本戦出場へ近づいた。
日本はボリビアと3度対戦しており、2勝1分け0敗と無敗を維持している。
11月18日(火)に行われる日本代表vsボリビア代表は、東京都新宿区にある「国立競技場」で開催される。
2020年東京オリンピックのメイン会場として新設された国立競技場は、約6万8000人の収容人員を誇る大型競技場だ。2020年元日の天皇杯決勝がこけら落としとなり、以降国内カップ戦決勝の会場などとして使用されている。また、日本代表戦は今回が5度目となり、現在通算2勝1分け1敗と勝ち越しているが、南米勢相手（ブラジルとウルグアイ）には1分け1敗と勝利がない。
日本代表vsボリビア代表は、地上波『TBS系列』で生中継され、ネット『TVer』でもライブ配信される。
■基本情報
W杯出場：3回
最高成績：グループステージ(1930,1950,1994)
FIFAランキング：78位
対日本戦戦績：0勝1分け2敗(1得点4失点)
▼GK
カルロス・ランペ(ボリバル)
ギジェルモ・ビスカーラ(アリアンサ・リマ／ペルー)
ロドリゴ・バネガス(ザ・ストロンゲスト)
▼DF
ディエゴ・メディナ(CSKAソフィア／ブルガリア）
ヨマル・ロシャ(アクロン・トリヤッチ／ロシア)
ルーカス・マカザガ(レガネス／スペイン)
ロベルト・フェルナンデス(アクロン・トリヤッチ／ロシア))
マルセロ・ティモラン(コルドバ／スペイン)
リシェット・ゴメス(クルブ・ブルーミング)
ディエゴ・アロヨ(シャフタール・ドネツク／ウクライナ)
レオナルド・サバラ(カンクン／メキシコ)
マルセロ・トーレス(サントス／ブラジル)
▼MF
エルビン・バカ・モレノ(ボリバル)
エクトル・クエジャル (オールウェイズ・レディ)
ロブソン・マテウス(ボリバル)
ガブリエル・ビジャミル(LDUキト／エクアドル)
モイゼス・ビジャロエル (クルブ・ブルーミング)
オスカー・ロペス（マジョルカ／スペイン）
ミゲル・テルセロス（アメリカ・ミネイロ／ブラジル）
ダリオ・トリコ(オールウェイズ・レディ)
▼FW
ジョン・ガルシア(ザ・ストロンゲスト)
グスタボ・ペレド(グアビラ)
ホセ・マルティネス(CSKAソフィア／ブルガリ)
フェルナンド・ナヴァ(オリエンテ・ペトロレロ)
エンソ・モンテイロ(FKアウダ／ラトビア)
▼監督
オスカル・ビジェガス
▽GK
早川友基(鹿島アントラーズ)
小久保玲央ブライアン(シント＝トロイデン／ベルギー)
鈴木彩艶(パルマ／イタリア)※離脱
→野澤大志ブランドン(アントワープ／ベルギー)※追加招集
▽DF
谷口彰悟(シント＝トロイデン／ベルギー)
板倉滉(アヤックス／オランダ)
渡辺剛(フェイエノールト／オランダ)
安藤智哉(アビスパ福岡)
瀬古歩夢(ル・アーヴル／フランス)
菅原由勢(ヴェルダー・ブレーメン／ドイツ)
鈴木淳之介(コペンハーゲン／デンマーク)
▽MF/FW
遠藤航(リヴァプール／イングランド)
南野拓実(モナコ／フランス)
鎌田大地(クリスタル・パレス／イングランド)
小川航基(NECナイメヘン／オランダ)
前田大然(セルティック／スコットランド)
堂安律(フランクフルト／ドイツ)
上田綺世(フェイエノールト／オランダ)
田中碧(リーズ・ユナイテッド／イングランド)
町野修斗(ボルシアMG／ドイツ)
中村敬斗(スタッド・ランス／フランス)
佐野海舟(マインツ／ドイツ)
久保建英(レアル・ソシエダ／スペイン)
藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ／ドイツ)
北野颯太(ザルツブルク／オーストリア)
後藤啓介(シント＝トロイデン／ベルギー)
佐藤龍之介(ファジアーノ岡山)
▽監督
森保一