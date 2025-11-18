【11月18日】サッカー日本代表 ボリビア代表戦の日程・キックオフ時間・メンバー・中継予定

11月18日(火)に行われる日本代表vsボリビア代表は、東京都新宿区にある「国立競技場」で開催される。

2020年東京オリンピックのメイン会場として新設された国立競技場は、約6万8000人の収容人員を誇る大型競技場だ。2020年元日の天皇杯決勝がこけら落としとなり、以降国内カップ戦決勝の会場などとして使用されている。また、日本代表戦は今回が5度目となり、現在通算2勝1分け1敗と勝ち越しているが、南米勢相手（ブラジルとウルグアイ）には1分け1敗と勝利がない。