このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
japan boliviaGetty Images
GOAL

【11月18日】サッカー日本代表 ボリビア代表戦の日程・キックオフ時間・メンバー・中継予定

【サッカー日本代表 最新情報】国際親善試合のボリビア代表戦のキックオフ時間、試合会場、テレビ放送予定を紹介。

サッカー日本代表最新ユニフォームが発表！

アディダス

サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！

アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始

サッカー日本代表最新ユニフォーム

2026年W杯着用モデルが登場

公式ストアでチェック

サッカー日本代表は2025年11月18日(火)にキリンチャレンジカップ2025でボリビア代表と対戦する。

本記事ではボリビア代表戦のキックオフ時間や中継予定などを紹介する。

サッカー日本代表最新ユニフォームはアディダス公式通販で11/6(木)18時販売開始！今すぐチェック