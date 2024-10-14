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サッカーオーストラリア代表の注目選手は？日本代表とワールドカップアジア最終予選で対戦

ワールドカップ AFC -降格戦日本 対 オーストラリア日本オーストラリア

10月15日(火)のワールドカップアジア最終予選第4節で日本代表と対戦するオーストラリア代表の注目選手やJリーグクラブ所属選手を紹介。

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サッカー日本代表は、日本時間の10月15日(火)に開催されるワールドカップアジア最終予選(3次予選)第4節でグループ最大のライバルの1つであるオーストラリア代表をホームに迎える。

本記事では、オーストラリア代表の注目選手やJリーグでプレーする選手を紹介する。

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