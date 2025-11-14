サッカー日本代表 ガーナ戦の地上波中継・無料配信はある？

11月14日(金)に開催されるキリンチャレンジカップ2025・日本代表対ガーナ代表戦。2026年ワールドカップ出場権を獲得したアフリカの強豪との一戦は、森保ジャパンにとって来夏の大一番に向けた腕試しといっても良い試合だ。
本記事では、サッカー日本代表のガーナ戦の地上波中継・無料配信について紹介する。
11月に開催されるキリンチャレンジカップ2025で、日本代表はガーナ代表と対戦する。試合は2025年11月14日(金)19時20分キックオフの予定。会場は愛知県豊田市にある豊田スタジアムだ。
2022年以来3年半ぶりの来日となるガーナは、2026年ワールドカップ出場権を獲得したアフリカの強豪。2010年大会では同国最高位となる準々決勝進出を飾った。現チームはクドゥスやセメンヨ、パルティら当時をしのぐタレントを擁しており、日本代表にとってワールドカップの組み合わせ抽選会を間にした重要なテストマッチとなる。
|大会
|対戦カード
|日時
|会場
|キリンチャレンジカップ2025
|日本代表 vs ガーナ代表
|2025年11月14日(金) 19:20キックオフ
|豊田スタジアム(愛知県豊田市)
11月14日(金)に開催されるキリンチャレンジカップ2025の日本代表vsガーナ代表戦は、地上波『TBS系列』で18時50時から放送を開始する予定だ。さらに、ネット『TVer』でも同時配信の予定。
その他の放送局および配信プラットフォームでの中継は行われない。
11月14日(金)に行われるキリンチャレンジカップ2025の日本代表vsガーナ代表は、前述の通り動画配信サービス『TVer』での同時ライブ配信も実施される。
『TVer』では18時30分から配信を開始する予定で、19時20分のキックオフに合わせてリアルタイムで楽しむことができる。アプリやブラウザから無料でアクセス可能なため、テレビがない環境でもスマホやPCから簡単に視聴できるのが特徴だ。ログインや会員登録も不要で、誰でも気軽に日本代表戦を楽しめる。