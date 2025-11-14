サッカー日本代表 ガーナ戦の地上波中継・無料配信はある？

11月14日(金)に開催されるキリンチャレンジカップ2025・日本代表対ガーナ代表戦。2026年ワールドカップ出場権を獲得したアフリカの強豪との一戦は、森保ジャパンにとって来夏の大一番に向けた腕試しといっても良い試合だ。

本記事では、サッカー日本代表のガーナ戦の地上波中継・無料配信について紹介する。