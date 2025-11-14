ガーナ代表の最新FIFAランキングは？11月14日に日本と対戦

サッカー日本代表は2025年11月14日(金)にキリンチャレンジカップ2025でガーナ代表と対戦する。
本記事では、ガーナのFIFAランキングなどを紹介する。
FIFA（国際サッカー連盟）が2025年10月17日に発表した最新のFIFAランキングで、日本は19位、対戦国ガーナは73位に入っている。
アフリカ勢でガーナは14番手となっている。
|日時
|大会名
|会場
|日本のFIFAランキング(当時)
|結果(日本-ガーナ)
|1964年10月16日
|第18回オリンピック競技大会（1964/東京）
|日本
|順位なし
|2-3 負け
|1994年7月8日
|アシックスカップサッカー'94
|日本
|38位
|3-2 勝ち
|1994年7月14日
|アシックスカップサッカー'94
|日本
|38位
|2-1 勝ち
|2006年10月4日
|キリンチャレンジカップ2006
|日本
|46位
|0-1 負け
|2009年9月9日
|親善試合
|日本
|40位
|4-3 勝ち
|2013年9月10日
|キリンチャレンジカップ2013
|ガーナ
|42位
|3-1 勝ち
|2018年5月30日
|キリンチャレンジカップ2018
|日本
|60位
|0-2 負け
|2022年6月10日
|キリンカップサッカー2022
|日本
|24位
|4-1 勝ち
日本代表vsガーナ代表は、地上波『TBS系列』で生中継され、ネット『TVer』でもライブ配信される。