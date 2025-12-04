いまだ無得点…ヴィルツのリヴァプール初ゴールがオウンゴール判定に。クラブの試練は続く

最初の映像ではヴィルツの足元からクリーンにボールが蹴り出されたように見えたが、リプレイでは同選手のシュートがゴールから大きく外れる方向へ向かっていたことが明らかになった。

しかし、そのシュートがサンダーランドのムキエレに当たり、GKロビン・ロエフスの頭上を越えたことで、得点となった。

ヴィルツは、夏の移籍でアンフィールドにやって来て以来、多くの批判と嘲笑の的となっている。

プレミアリーグ王者への1億1600万ポンドの移籍金に見合うゴールやアシストをほとんど貢献できていないからだ。

今回の判定により嘲笑が続く可能性もあるが、自由さや創造性に欠けるプレーが目立ったこの夜、彼がリヴァプールで最も優れた選手の一人であったことは疑いようがなかった。

この見解は元リヴァプールでイングランド代表DFジェイミー・キャラガーも同調し、『スカイスポーツ』でこう語った。

「今夜は週末のウェストハム戦から明らかに後退した印象だ。試合を通じて得点の兆候すら見られなかった。エネルギー、鋭さ、スピード、パワーが欠如している。本当に憂慮すべき事態だ」