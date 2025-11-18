このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
bolivia(C)Getty Images
GOAL

ボリビア代表の最新FIFAランキングは？11月18日に日本と対戦

【日本対ボリビア 最新情報】11月18日に対戦するサッカー日本代表とボリビア代表の最新FIFAランキングを紹介。

サッカー日本代表は2025年11月18日(火)にキリンチャレンジカップ2025でボリビア代表と対戦する。

本記事では、ボリビアのFIFAランキングなどを紹介する。

