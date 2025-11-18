ボリビア代表の最新FIFAランキングは？11月18日に日本と対戦

サッカー日本代表は2025年11月18日(火)にキリンチャレンジカップ2025でボリビア代表と対戦する。
本記事では、ボリビアのFIFAランキングなどを紹介する。
アディダス
サッカー日本代表2025 最新ユニフォームが発表！
アディダス公式オンラインストアで11/6(木)18時から販売開始
サッカー日本代表最新ユニフォーム
2026年W杯着用モデルが登場公式ストアでチェック
サッカー日本代表は2025年11月18日(火)にキリンチャレンジカップ2025でボリビア代表と対戦する。
本記事では、ボリビアのFIFAランキングなどを紹介する。
FIFA（国際サッカー連盟）が2025年10月17日に発表した最新のFIFAランキングで、日本は19位、対戦国ボリビアは76位に入っている。
南米勢でボリビアは10番手となっている。
|日時
|大会名
|会場
|日本のFIFAランキング(当時)
|結果(日本-ボリビア)
|1999年7月5日
|コパアメリカ’99
|パラグアイ
|44位
|1-1 引き分け
|2000年6月18日
|キリンカップサッカー2000
|日本
|57位
|2-0 勝ち
|2019年3月26日
|キリンチャレンジカップ2019
|日本
|27位
|1-0 勝ち
日本代表vsボリビア代表は、地上波『TBS系列』で生中継され、ネット『TVer』でもライブ配信される。