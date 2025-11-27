スロットがPSV戦敗北後のエキティケ負傷の詳細を明かす「背中に違和感」

リヴァプールはアンフィールドでPSVアイントホーフェンに大敗を喫し、厳しいチャンピオンズリーグの夜を過ごした。また、この試合では夏の新加入選手であるエキティケの負傷によって問題がさらに深刻化した。エキティケは試合に影響を与えることができず、61分に交代した。この時点でリヴァプールはすでに試合を追いかける展開となっており、後半にはプレッシングの強度が目に見えて低下していた。彼の交代後、PSVは勢いの変化を活かして2点を追加し、リヴァプールに大きなダメージとなる結果を残した。

エキティケは先発メンバーに復帰し、切実に必要とされる攻撃の起爆剤となることが期待されていたが、すぐに何かがおかしいことが明らかになった。彼の動きは制限されているように見え、リヴァプールの前線はスロット監督が求める組織的なプレッシングを開始することができず、PSVがあまりにも簡単にラインを突破することを許してしまった。アレクサンデル・イサクが投入される頃には、アウェイチームがすでに主導権を握っており、リヴァプールの反撃は実現しなかった。

この敗戦は、リヴァプールが全ての大会で抱える継続的な苦境を深め、3連敗となり、調子が崩れ続けている。主力選手が不調で、負傷者が増え、戦術的なまとまりが欠けている中、リヴァプールは再び答えよりも多くの疑問を抱えてピッチを後にした。エキティケの状態は、重要なプレミアリーグのウェストハム戦を前にさらなる懸念材料となっている。