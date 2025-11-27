Getty Images Sport
スロットがPSV戦敗北後のエキティケ負傷の詳細を明かす「背中に違和感」
リヴァプールはアンフィールドでPSVアイントホーフェンに大敗を喫し、厳しいチャンピオンズリーグの夜を過ごした。また、この試合では夏の新加入選手であるエキティケの負傷によって問題がさらに深刻化した。エキティケは試合に影響を与えることができず、61分に交代した。この時点でリヴァプールはすでに試合を追いかける展開となっており、後半にはプレッシングの強度が目に見えて低下していた。彼の交代後、PSVは勢いの変化を活かして2点を追加し、リヴァプールに大きなダメージとなる結果を残した。
エキティケは先発メンバーに復帰し、切実に必要とされる攻撃の起爆剤となることが期待されていたが、すぐに何かがおかしいことが明らかになった。彼の動きは制限されているように見え、リヴァプールの前線はスロット監督が求める組織的なプレッシングを開始することができず、PSVがあまりにも簡単にラインを突破することを許してしまった。アレクサンデル・イサクが投入される頃には、アウェイチームがすでに主導権を握っており、リヴァプールの反撃は実現しなかった。
この敗戦は、リヴァプールが全ての大会で抱える継続的な苦境を深め、3連敗となり、調子が崩れ続けている。主力選手が不調で、負傷者が増え、戦術的なまとまりが欠けている中、リヴァプールは再び答えよりも多くの疑問を抱えてピッチを後にした。エキティケの状態は、重要なプレミアリーグのウェストハム戦を前にさらなる懸念材料となっている。
- Getty Images Sport
スロット監督は試合後、ハーフタイム直後にエキティケに何か問題があることをすぐに感じたと認めた。
「特に後半の開始時に、私は常に『ユーゴに何が起きているんだ？』と感じていた。彼が前半のように動けていないような感じだった。だから、私たちのプレスも少しずれていたと思う」
スロット監督は問題がどれだけ早く始まったかを明かした。「彼は前半の最初の5分から10分ですでに背中に強い違和感を感じていたと私に言った。だから交代しなければならなかったんだ」
リヴァプールの監督はまた、イブラヒマ・コナテを交代させた決断について語り、これは負傷ではなく戦術的な判断だったと主張した。
「そうですね、あれは難しい判断だった。なぜなら、あなたが今説明した瞬間まで、彼は良いプレーをしていたと思うからだ。しかし、1-3で負けている状況では、私がいつもしてきたこと、そしてこれからも続けることは、攻撃的な選手を追加で投入することだ」
スロット監督は批判を認識しつつも、評判を守るよりもゴールを追うことが優先事項だと説明した。
エキティケの故障は、リヴァプールにとって困難な時期に起こった。チームは全ての大会での不振なパフォーマンスの連続により、すでに高まるプレッシャーに直面している。攻撃に新たな次元を注入するために獲得されたこのフランス人は、不安定なスタートを切っており、この負傷によってリズムを確立しようとしていた矢先に勢いを止められた。
リヴァプールの好調なスタート時には、エキティケはイサクの不在を活かして得点力を見せていた。しかし、エキティケの調子も最近落ち込んでおり、リヴァプールでの直近10試合でわずか1ゴールしか決めていない。スロット監督の職が危険にさらされていると言われている中、エキティケが今後の重要な試合でオランダ人監督の下で起用可能かどうかは不明だ。
- Getty Images Sport
リヴァプールは今、シーズンの行方を左右する可能性のある重要な試合、プレミアリーグのウェストハム戦に焦点を移している。エキティケの出場可否は不透明で、メディカルチームは今後数日間で彼の背中の問題を評価し、出場可能かどうかを判断する。スロット監督のシステムが要求する身体的負荷を考えると、彼のコンディションに完全な確信が持てない限り、リスクを冒して起用することはないだろう。
リヴァプールはまた、サンダーランド、リーズ、インテル、ブライトンとの試合が控え、試合日程の過密化が激化する中で、選手の健康状態を引き続き監視する。負傷や調子の懸念により、ローテーションがより重要になる一方で、ますます困難になっている。
広告